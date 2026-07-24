Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/07/2026 às 15h21

O Diretório Estadual do Progressistas (PP) em Rondônia convocou seus membros e representantes partidários para a Convenção Estadual da legenda, marcada para o dia 3 de agosto de 2026, às 18 horas, no auditório da Faculdade Unopar, em Porto Velho.

A convocação foi assinada pela presidente estadual do partido, a deputada federal Sílvia Cristina. O encontro definirá a participação do Progressistas nas eleições gerais deste ano, na condição de integrante da Federação União Progressista.

Entre os principais pontos da ordem do dia está a indicação dos pré-candidatos do partido ao Senado da República e respectivos suplentes, à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa de Rondônia. Os nomes serão posteriormente submetidos à Convenção da Federação União Progressista.

Os convencionais também deverão deliberar sobre as coligações para os cargos majoritários e as diretrizes que serão defendidas pelo PP na direção estadual da federação. A pauta inclui ainda a definição dos nomes, números e demais elementos de identificação dos candidatos nas urnas eletrônicas.

De acordo com o edital, poderão participar da convenção os eleitores filiados ao Progressistas há pelo menos 30 dias. As deliberações poderão ocorrer por voto secreto ou aclamação, a critério da presidência, com quórum de instalação correspondente a 30% dos membros e decisões tomadas por maioria simples.

As decisões aprovadas formarão a posição institucional do Progressistas de Rondônia na Convenção da Federação União Progressista, responsável pela formalização das candidaturas e das coligações perante a Justiça Eleitoral.

A convenção será realizada no auditório da Faculdade Unopar, localizado na Rua Matrinchã, nº 996, bairro Lagoa, em Porto Velho.

CONFIRA A ÍNTEGRA DO EDITAL: