“Enquanto alguns fazem promessas impossíveis, eu trabalho com a verdade”, afirma Acir ao articular revisão do pedágio na BR-364

Por Assessoria

Publicada em 24/07/2026 às 15h53

Pré-candidato ao Senado e presidente estadual do PDT em Rondônia, o ex-senador Acir Gurgacz anunciou avanços nas articulações para a revisão dos valores do pedágio na BR-364.

Durante agenda em Brasília, Acir tratou do assunto com integrantes do Governo Federal e afirmou ter conquistado o compromisso de reavaliar os preços cobrados dos motoristas que utilizam a principal rodovia de Rondônia.

“Trabalho sério traz resultados. Não é milagre; é dedicação, experiência e conhecimento daquilo que é possível fazer por Rondônia”, declarou.

Compromisso para rever os valores

Segundo Acir, o compromisso foi obtido durante tratativas com o Governo Federal. A expectativa apresentada pelo pré-candidato é de que novas informações sobre a análise dos valores sejam divulgadas dentro de 60 dias.

“Estive em Brasília e consegui o compromisso do Governo Federal para rever os valores do pedágio na BR-364. Em 60 dias, devemos ter novidades sobre os preços cobrados dos motoristas”, afirmou.

Acir ressaltou que continuará acompanhando as discussões e cobrando uma resposta concreta para a população de Rondônia.

“O que temos certeza é que, do jeito que está, não pode continuar”, reforçou.

Acir contrapõe trabalho a promessas impossíveis

Ao divulgar o resultado da agenda, Acir contrapôs sua atuação às iniciativas que, na avaliação dele, ficam restritas aos discursos e às redes sociais.

“E tem outra: enquanto alguns aproveitadores fazem promessas impossíveis por aí, eu trabalho com a verdade e em favor do nosso povo. Pense nisso!”, escreveu o pré-candidato.

Acir também defendeu que demandas como a revisão do pedágio precisam ser enfrentadas com conhecimento dos caminhos institucionais, diálogo e capacidade de articulação política.

“Tem gente que fica gritando em vídeo na internet, mas, no fundo, não faz nada. Enquanto alguns ficam batendo placa em estrada vazia, só para se promover nas redes, eu trabalho com o real, com aquilo que é possível e que pode transformar a vida das pessoas”, declarou.

Recursos para a duplicação da BR-364

Além de cobrar a revisão dos valores do pedágio, Acir voltou a defender a mobilização da bancada federal para garantir recursos destinados à duplicação da BR-364.

De acordo com o pré-candidato, o Ministério dos Transportes assumiu o compromisso de acrescentar R$ 2 para cada R$ 1 destinado pelos deputados federais e senadores de Rondônia, por meio de emendas parlamentares, às obras de duplicação.

Na prática, caso a bancada destine R$ 100 milhões, o Governo Federal acrescentaria outros R$ 200 milhões, elevando o investimento total para R$ 300 milhões.

“Nós temos o compromisso do Ministério dos Transportes de que, para cada R$ 1 que a bancada de Rondônia coloque no Orçamento da União como emenda para a duplicação da BR, o Governo Federal coloca mais R$ 2”, explicou.

Acir ressaltou que a rodovia continua com longos trechos de pista simples, enquanto o movimento de veículos aumenta e os acidentes seguem fazendo vítimas. Para ele, é necessário transformar as discussões políticas em recursos e obras concretas.

“Enquanto tem gente que vive blefando por aí, eu jogo o jogo da verdade e posso olhar no olho da nossa gente e mostrar serviço para Rondônia”, concluiu.