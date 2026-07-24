João Gomes cancela shows após diagnóstico de influenza; equipe divulga estado de saúde

Por VIVIAN RIGUETT/ VIDA PESSOAL

Publicada em 24/07/2026 às 16h03

João Gomes precisou cancelar dois shows que faria neste fim de semana após ser diagnosticado com influenza. A informação foi confirmada pela equipe do artista nesta sexta-feira (24), que informou que a suspensão das apresentações ocorreu por recomendação médica para garantir a recuperação do cantor.

Veja o comunicado:

Os compromissos afetados eram os shows marcados para Salgueiro (PE), nesta sexta-feira, e Riachão do Jacuípe (BA), no sábado (25). Segundo o comunicado, João permanecerá em repouso, seguindo o tratamento indicado pelos médicos e afastado temporariamente de apresentações, ensaios e demais compromissos presenciais.

A equipe do cantor explicou que a decisão foi tomada após avaliação médica confirmar o diagnóstico de influenza e ressaltou que o afastamento também busca evitar a transmissão do vírus ao público, à equipe e aos profissionais envolvidos nos eventos.

A retomada da agenda acontecerá apenas quando João Gomes apresentar melhora clínica significativa, permanecer ao menos 48 horas sem febre e passar por uma nova avaliação médica.

Cantor apareceu no hospital antes do anúncio

Horas antes da confirmação do cancelamento dos shows, João Gomes já havia preocupado os fãs ao compartilhar um vídeo diretamente de um hospital.

Nas imagens publicadas nos Stories do Instagram, o artista aparece recebendo medicação na veia e brinca com a situação ao escrever: “Nosso date de hoje”. Ao seu lado estava a esposa, Ary Mirelle, que comentou o estado de saúde do cantor.

“Meu bichinho tá dodói. Para ele aceitar vir no hospital, tem que estar muito mal mesmo.”

Veja:

João Gomes compartilhou um momento ao lado de Ary Mirelle no hospital antes de confirmar o cancelamento de dois shows por causa de um diagnóstico de influenza. (Reprodução/Instagram/@joaogomescantor)

No comunicado oficial, a equipe informou que João Gomes deverá permanecer em repouso, manter boa hidratação e seguir integralmente o tratamento prescrito pelos médicos.

Além do cancelamento das apresentações, o cantor também terá ensaios e demais compromissos presenciais suspensos temporariamente. Segundo a nota, a medida foi adotada tanto para preservar sua recuperação quanto para reduzir o risco de transmissão do vírus. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre possíveis novas datas para os shows cancelados.

O momento delicado vivido por João Gomes acontece poucos meses depois de o cantor fazer uma emocionante declaração para Ary Mirelle. Após ser surpreendido pela esposa com um microfone que desejava há anos, o artista revelou que ela teve um papel decisivo durante períodos de insegurança na carreira, chegando a afirmar que foi a influenciadora quem o incentivou a continuar acreditando na música quando pensava em desistir.

A parceria entre os dois também se reflete na vida familiar. Neste ano, João e Ary mostraram aos seguidores a nova mansão da família em Petrolina, Pernambuco, e celebraram a conquista ao lado dos filhos, Jorge e Joaquim. Na ocasião, o cantor fez uma declaração romântica para a esposa e agradeceu pela trajetória construída juntos.