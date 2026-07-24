Jorge, da dupla com Mateus, revela surpresa com música escrita por Marília Mendonça aos 18 anos

Por R7

Publicada em 24/07/2026 às 16h12

Jorge, da dupla com Mateus, relembrou um momento que o surpreendeu na carreira: descobrir que uma das músicas de sucesso da dupla havia sido escrita por Marília Mendonça quando ela tinha apenas 18 anos.

O cantor contou que ficou impressionado com o talento precoce da artista.

Segundo ele, a revelação chamou a atenção pelo fato de Marília já demonstrar, ainda muito jovem, uma capacidade marcante como compositora.

A música citada, Calma, se tornou um dos grandes sucessos do repertório da dupla. 🎶

Na última quarta-feira (22), a cantora completaria 31 anos. Nas redes sociais, choveram homenagens para Marília, e até uma música póstuma foi lançada, a canção Tudo Vai Ficar Bem, que estava no celular dela.