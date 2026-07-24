Prefeitura de Jaru instala novos semáforos na cidade

Por jaru online

Publicada em 24/07/2026 às 16h26

A Prefeitura de Jaru iniciou a instalação de novos semáforos em importantes cruzamentos da cidade. Os equipamentos modernos contam com temporizadores digitais, que informam o tempo restante para a troca do sinal, além de sinalização específica para a travessia de pedestres, proporcionando mais segurança e organização no trânsito.

Os novos dispositivos estão substituindo os semáforos antigos por modelos mais atualizados, com tecnologia que facilita a visualização das indicações tanto para motoristas quanto para pedestres.

A modernização faz parte das ações voltadas à melhoria da mobilidade urbana, contribuindo para um trânsito mais seguro, eficiente e acessível. Durante os trabalhos de instalação e ajustes, motoristas e pedestres devem redobrar a atenção ao passar pelos locais onde as equipes estão atuando.