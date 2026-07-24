Convenção Estadual do MDB de Rondônia define candidaturas e alianças

O MDB de Rondônia realiza neste sábado (25), em Porto Velho, sua Convenção Estadual, o encontro que definirá candidaturas, alianças partidárias e estratégia eleitoral da legenda para as eleições de 2026.
Presidido pelo senador Confúcio Moura, o evento reunirá membros do Diretório Estadual, parlamentares, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, delegados municipais e lideranças de todas as regiões do estado. Os convencionais irão deliberar sobre a chapa majoritária e proporcional, além de autorizar as providências necessárias para o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral.
A convenção será realizada em formato híbrido, com participação presencial e virtual, pela plataforma Zoom.
Ao final dos trabalhos, a direção estadual concederá entrevista coletiva para apresentar as deliberações aprovadas.
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● Convenção do MDB
Data: 25 de julho (sábado)
Das 8h às 13h
Local: Rua Elias Gorayeb, nº 3298, Bairro Liberdade, em Porto Velho
Formato: presencial e virtual, pela plataforma Zoom
Publicada em 24/07/2026 às 16h33
O MDB de Rondônia realiza neste sábado (25), em Porto Velho, sua Convenção Estadual, o encontro que definirá candidaturas, alianças partidárias e estratégia eleitoral da legenda para as eleições de 2026.
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