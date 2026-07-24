No mês dos 36 anos do ECA, TJRO reforça ações para unir cultura, protagonismo juvenil e socioeducação

Por tj-ro

Publicada em 24/07/2026 às 16h43

Os 36 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foram celebrados pelo Tribunal de Justiça de Rondônia com uma programação voltada à promoção de direitos, ao fortalecimento da socioeducação e ao protagonismo juvenil. Ao longo do mês de julho, atividades reuniram adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em experiências de formação cultural, reflexão e integração social, tendo como destaques o 5º Caminhos Literários no Socioeducativo e o evento Trajetória Juvenil em Cena, realizado no Fórum Geral de Porto Velho.

As iniciativas dialogam com os princípios do Estatuto, que desde 13 de julho de 1990 estabelece crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e reforça o compromisso do Estado, da família e da sociedade com sua proteção integral.

O desembargador Isaias Fonseca Moraes, coordenador da Coordenadoria da Infância e Juventude e da Pessoa Idosa do TJRO, destacou que a programação buscou aproximar os adolescentes de novas oportunidades de desenvolvimento. “Hoje nós estamos comemorando 36 anos da edição do Estatuto, foi o dia em que o nosso país abriu os braços para o seu futuro, para as crianças e os adolescentes. A gente acredita muito na educação, na cultura e no esporte, que são portas que se abrem para esses adolescentes”, afirmou o magistrado.