Pré-candidatura de Célio Lopes a deputado federal promete renovação na política de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 25/07/2026 às 08h30

A política rondoniense se prepara para um novo capítulo com a pré-candidatura do advogado Célio Lopes a deputado federal. Com uma trajetória marcada pela conexão direta com a população e uma atuação consistente como advogado previdenciário, Lopes surge como um dos nomes mais promissores da nova geração política do Estado.

A expectativa em torno de seu nome cresceu significativamente após o desempenho expressivo nas eleições municipais de 2024, em Porto Velho, quando obteve cerca de 30 mil votos na disputa pela Prefeitura de Porto Velho. O resultado consolidou sua imagem como uma liderança emergente, capaz de dialogar com diferentes setores da sociedade e, principalmente, com os trabalhadores e as pessoas que mais precisam.

Agora, com a pré-candidatura a deputado federal, Célio Lopes projeta levar essa proposta de renovação e representatividade para todo o Estado de Rondônia. Sua experiência como advogado previdenciário – área que lida diretamente com as demandas dos trabalhadores e dos cidadãos em busca de direitos básicos e benefícios do INSS – confere à sua atuação política uma base sólida de compromisso social e conhecimento das necessidades da população.

O nome de Célio Lopes será homologado na Convenção Partidária do União Brasil, marcada para o próximo dia 3 de agosto, a partir das 18h, no auditório da Unopar, em Porto Velho. O evento também oficializará a pré-candidatura do ex-prefeito da capital, Hildon Chaves, ao governo do Estado de Rondônia, e a pré-candidatura de Mariana Carvalho ao Senado Federal.

A Convenção também reunirá outros partidos da coligação que está se formando em torno da candidatura de Hildon Chaves, que buscam construir um projeto político consistente para Rondônia. A presença de nomes como o de Célio Lopes reforça a aposta na juventude e na capacidade de diálogo com a população.

Com sua trajetória ascendente e o respaldo da votação de 2024, Célio Lopes se coloca como uma opção renovadora para o cenário político rondoniense, sintonizado com as demandas contemporâneas e comprometido com a defesa dos interesses dos trabalhadores e das comunidades que historicamente carecem de representação efetiva.