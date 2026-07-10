Lúcio Mosquini comemora implantação do curso de Agronomia no IFRO Campus Jaru

Por Rodrigo Rodrigues

Publicada em 10/07/2026 às 15h27

O deputado federal Lúcio Mosquini comemorou a abertura do primeiro edital para o curso de Bacharelado em Engenharia Agronômica no Instituto Federal de Rondônia (IFRO) – Campus Jaru. A publicação do edital marca a concretização de uma luta defendida pelo parlamentar para ampliar o acesso ao ensino superior público e fortalecer o agronegócio na região.

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 15 de julho, com oferta de 40 vagas gratuitas. A seleção será realizada com base nas notas do Histórico Escolar do Ensino Médio.

A implantação do curso atende a uma demanda histórica de Jaru e de municípios vizinhos, que possuem forte vocação agropecuária. Para Mosquini, a chegada da graduação representa um importante avanço para a formação de profissionais qualificados, contribuindo diretamente para o desenvolvimento do setor produtivo de Rondônia.

“Essa é uma conquista muito importante. Trabalhamos para que esse sonho saísse do papel, e agora vemos o primeiro edital publicado, oferecendo aos jovens a oportunidade de cursar Engenharia Agronômica gratuitamente, sem precisar deixar a região”, destacou o deputado.

O curso será ofertado na modalidade presencial, com aulas nos períodos vespertino e noturno, ampliando o acesso de estudantes que também exercem atividades profissionais.

O resultado final da seleção e a primeira chamada serão divulgados no dia 20 de julho, após as 18h. As matrículas da primeira chamada ocorrerão entre os dias 20 e 23 de julho.

Com a abertura das inscrições, a implantação do curso de Engenharia Agronômica deixa de ser apenas um projeto e passa a integrar a realidade do IFRO de Jaru, ampliando as oportunidades de qualificação e fortalecendo o desenvolvimento do agronegócio em Rondônia.

Inscrições e edital:

⁠Portal de Seleção do IFRO – Edital nº 31/2026 (Engenharia Agronômica – Campus Jaru)