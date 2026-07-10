Comunidade e Prefeitura unem forças para ampliar arborização urbana na capital 

Por Sema

Publicada em 10/07/2026 às 16h17

A arborização urbana é essencial para garantir qualidade de vida nas cidades, especialmente em regiões de clima quente como Porto Velho. No entanto, para que esse verde se desenvolva de forma saudável e segura, é fundamental seguir orientações técnicas. Nesse cenário, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema) se destaca como uma importante aliada da população.

Com o suporte da Sema, os moradores podem transformar ruas e avenidas em espaços mais verdes e funcionais. Mas, para que a arborização urbana seja bem-sucedida, é necessário planejamento e conhecimento técnico. Existem normas, por exemplo, sobre distâncias mínimas em relação a postes, pontos de ônibus e bueiros. Além disso, é preciso levar em conta a escolha da espécie, as condições climáticas e o espaço disponível.

O prefeito Léo Moraes destacou que a participação da população, aliada ao apoio técnico da Prefeitura, é fundamental para ampliar a arborização e tornar Porto Velho uma cidade mais sustentável e com mais qualidade de vida.

Um exemplo prático é o caso do morador César, que iniciou o plantio de mudas, entre elas cajurana e tamarindo, na Avenida Santos Dumont, motivado pelo intenso calor que tornava a via desconfortável. Ele já havia realizado ações semelhantes na Universidade Federal de Rondônia e, ao perceber a necessidade na avenida, decidiu replicar a iniciativa.

“Plantei as mudas e agora sou muito grato ao apoio da secretaria, que me orientou sobre o plantio correto e indicou as espécies frutíferas mais adequadas para a região. Eles também irão ajudar na rega e nos cuidados, porque sozinho eu não daria conta”.

Iniciativas como a de César são valiosas e, quando alinhadas à assistência técnica da prefeitura, transformam a paisagem da cidade, tornando o convívio social mais agradável e contribuindo para a melhoria ambiental.

O secretário da Sema, Arthur Borin, esteve no local para prestar orientação técnica, garantir que o plantio seguisse as normas de segurança e promovesse o bom desenvolvimento das árvores. “Sabemos que é uma avenida movimentada, com grande fluxo de pessoas e veículos, e que estava sem arborização. Estamos aqui para dar suporte e mostrar que apoiamos esse tipo de projeto. Inclusive, já o convidamos para participar de novos plantios em áreas de interesse ambiental do município”, afirmou, destacando que a prefeitura oferece suporte contínuo, incluindo rega e manutenção, especialmente durante o período de seca.

O Plano Diretor de Arborização de Porto Velho exige que todo plantio em espaços públicos seja feito com acompanhamento técnico, evitando conflitos futuros e danos, como rompimento de calçadas, prejuízos à rede de drenagem pluvial, comprometimento de muros e edificações, além de riscos à rede elétrica. Por isso, antes de plantar, é essencial buscar orientação e escolher bem as espécies. A arborização urbana exige planejamento, responsabilidade e prevenção.

A Sema segue trabalhando para construir uma cidade mais segura, sustentável e ambientalmente equilibrada. Com apoio institucional, orientação técnica e participação da comunidade, a cidade ganha em qualidade de vida, diversidade ambiental e bem-estar coletivo.