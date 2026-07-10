Artesãos rondonienses participam de grande feira em São Paulo com apoio do Sebrae

Por sebrae

Publicada em 10/07/2026 às 17h01

Artesãos de Rondônia se preparam para participar da feira Mega Artesanal, em São Paulo/SP, de 11 a 15 de julho. Trata-se da feira mais importante do setor no país, repleta de cursos e demonstrações, lançamentos de uma variedade enorme de produtos, máquinas e ferramentas e de inúmeras novidades e tendências.

A Mega Artesanal se tornou uma referência internacional, como um impulsionador de negócios para que os artesãos e empreendedores do setor possam se conectar, aprender e crescer.

O evento reúne expositores de todo o país e oferece uma programação voltada à capacitação, inovação e geração de negócios. O evento conta com cursos, oficinas, demonstrações, lançamentos de produtos, máquinas e ferramentas, além de apresentar as principais tendências do mercado de artesanato e da economia criativa.

“Participaremos com nossos dez artesãos para que eles tenham um olhar voltado para a visão de negócios, tendências, boas práticas, buscar novos fornecedores, técnicas e tudo que possa agregar a suas atividades, ampliando seus resultados”, disse a analista de negócios do Sebrae Cristiane Arruda, que liderará a Missão.

Missões Empresariais do Sebrae

O Sebrae organiza viagens que levam grupos de empreendedores para conhecer feiras, eventos, novas tecnologias e empresas de referência no Brasil e no mundo. O objetivo é promover a troca de experiências, o networking e o acesso a novos mercados e práticas inovadoras.

A participação dos empreendedores de Rondônia, na Mega Artesanal, por exemplo, faz parte das ações desenvolvidas pelo Sebrae em Rondônia para incentivar a qualificação profissional, ampliar o acesso a novos mercados e fortalecer os pequenos negócios no estado.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero)