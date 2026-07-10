Alunos participam de júri simulado e conhecem história do Judiciário de Rondônia

Por TJ/RO

Publicada em 10/07/2026 às 16h42

Na última quinta-feira (9), 13 alunos da Escola Flora Calheiros visitaram a Escola da Magistratura do Estado de Rondônia (Emeron) e o Centro de Memória, como parte das atividades do Projeto Teia Judiciária. A iniciativa foi desenvolvida pela Corregedoria Geral da Justiça de Rondônia (CGJ-RO) junto da Secretaria de Educação do Estado de Rondônia (Seduc), e coordenada pela Coordenadoria Psicossocial do 1° Grau.

Durante a visita, os adolescentes conheceram o antigo Pleno na Emeron com a companhia da coordenadora do Programa Escola no Judiciário, Crisbele Sena, e participaram de uma simulação de júri, com a contribuição do desembargador José Antônio Robles, presidente do Núcleo Permanente de Solução de Conflitos e Cidadania (Nupemec). A experiência permitiu compreender, na prática, o funcionamento do sistema de Justiça e a importância do diálogo na resolução de conflitos.

A psicóloga da Coordenadoria Psicossocial, Isabela Paludo, explicou que o Projeto Teia é desenvolvido em três ciclos: sensibilização, formação e acompanhamento dos estudantes mais velhos, com encontros quinzenais que promovem a criação de vínculos. Os impactos do projeto são perceptíveis tanto no ambiente escolar quanto na vida pessoal dos alunos. Ela relata que os encontros proporcionam momentos de acolhimento. “São encontros muito bonitos. Ao final das atividades, uma turma escreveu cartinhas convidando os novos participantes e compartilhando relatos emocionantes. Um estudante escreveu que o projeto mudou sua razão de viver e que passou a frequentar a escola motivado pelo projeto”, afirmou.

A psicóloga destaca que a iniciativa contribui para a formação de uma rede de apoio entre os alunos. “Eles criam grupos, começam a se ajudar e relatam mudanças em casa, especialmente na forma como conseguem expressar seus sentimentos. É muito gratificante perceber como o projeto os motiva e fortalece”, completou.

A ação integra o segundo ciclo de formação do projeto, que busca preparar estudantes para atuarem na mediação de conflitos por meio da comunicação não violenta, e aborda temas sensíveis como proteção de criança e violência doméstica. Os participantes são da segunda turma do Teia Judiciária e estão na fase de formação.

A programação também incluiu a visita ao Centro de Memória do Judiciário, onde o historiador Wagner dos Santos apresentou a trajetória da Justiça em Rondônia e compartilhou a curiosa história dos sete samurais e do programa Justiça Rápida Itinerante.

Ao longo da atividade, os estudantes conheceram parte da evolução do Poder Judiciário no estado, fizeram perguntas, participaram de atividades com brindes e ampliaram seus conhecimentos sobre cidadania, acesso à Justiça e o principal foco do Projeto: a preservação dos métodos de resolução de conflitos.