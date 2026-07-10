Feira Mulher do Norte chega à 24ª edição e leva empreendedorismo feminino ao TRE-RO

Por Hellen Paiva

Publicada em 10/07/2026 às 16h05

Comprar um bolo artesanal, uma semijoia ou um produto feito à mão pode parecer um gesto simples. Mas, para muitas mulheres de Porto Velho, cada venda representa muito mais do que uma renda extra: significa independência, reconhecimento e a oportunidade de escrever uma nova história.

É com esse propósito que a Prefeitura de Porto Velho realiza, nesta sexta-feira (10), a 24ª edição da Feira Mulher do Norte, no Espaço Multieventos do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), das 10h às 17h.

Promovida pela Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres (CPPM), vinculada à Secretaria Geral de Governo (SGG), a iniciativa se consolidou como um espaço para fortalecer o empreendedorismo feminino, incentivar a economia criativa e aproximar a população de quem transforma talento em fonte de renda.

Quem visitar a feira encontrará uma grande diversidade de produtos. O público poderá escolher entre bolos regionais, doces, açaí, salgados, sanduíches naturais, sucos, cosméticos, sabonetes artesanais, moda sustentável, lingerie, semijoias, mandalas em pontilhismo e muitos outros itens produzidos por empreendedoras locais.

Mais do que um espaço de comercialização, a Feira Mulher do Norte tem um importante papel social. O projeto atende mulheres em situação de vulnerabilidade, mães atípicas, mulheres negras e indígenas, oferecendo gratuitamente um ambiente para divulgar seus produtos, ampliar a clientela e conquistar autonomia financeira.

O prefeito Léo Moraes destacou que incentivar o empreendedorismo feminino é investir no desenvolvimento social e econômico do município.

“Quando uma mulher conquista autonomia financeira, ela amplia suas oportunidades, fortalece sua família e impulsiona a economia local. A Feira Mulher do Norte é uma iniciativa que valoriza o talento das nossas empreendedoras, cria oportunidades e demonstra o compromisso da gestão municipal com políticas públicas que promovem inclusão, geração de renda e mais dignidade para as mulheres de Porto Velho.”

Para a gerente da Divisão de Políticas Assistenciais para Mulheres, Maria Carolina Vital Martins da Silva, cada edição representa o fortalecimento de uma política pública que cresce junto com as empreendedoras.

“Chegar à 24ª e à 25ª edição é motivo de muita satisfação. É o resultado do compromisso da Coordenadoria com as mulheres da nossa cidade e também dos distritos. A cada edição buscamos novos espaços, ouvimos as empreendedoras e o público para oferecer uma experiência cada vez melhor. Quando fortalecemos a autonomia financeira de uma mulher, também contribuímos para romper ciclos de violência e fortalecer famílias.”

Segundo Carolina, o projeto já ultrapassou os limites da capital e levou a feira para distritos como União Bandeirantes e São Carlos, ampliando as oportunidades para mulheres empreendedoras em diferentes regiões do município.

“A Feira Mulher do Norte aproxima a população de quem produz, valoriza a nossa cultura, movimenta a economia criativa e dá visibilidade às mulheres que transformam talento, dedicação e criatividade em trabalho e geração de renda”.

Além de incentivar o consumo de produtos locais, a iniciativa fortalece redes de apoio entre empreendedoras e cria oportunidades para que novos negócios cresçam, consolidando a feira como um dos principais espaços de valorização do empreendedorismo feminino em Porto Velho.

SERVIÇO

24ª Feira Mulher do Norte

Espaço Multieventos do TRE-RO

Sexta-feira (10)

Das 10h às 17h

Texto: Hellen Paiva