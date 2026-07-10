Rua do Lazer começa neste domingo com proposta de lazer para toda a família

Por Jhon Silva

Publicada em 10/07/2026 às 16h13

A Prefeitura de Porto Velho realiza neste domingo (12), mais uma edição da programação na tradicional Rua do Hexa, que agora passa a se chamar Rua do Lazer e integra oficialmente o calendário de atividades do município. A proposta é oferecer, todos os domingos, um espaço gratuito de convivência, entretenimento, cultura e esporte para moradores e visitantes da capital.

A programação acontece das 16h30 às 20h30 e contará com atrações para diferentes públicos, incluindo pula-pula, ping pong, travinha, além de outras atividades recreativas e de lazer voltadas às famílias. A iniciativa surgiu durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026, quando a antiga Rua do Hexa reuniu torcedores em um ambiente de celebração e integração.

Com a grande adesão do público, a Prefeitura decidiu transformar o projeto em uma ação permanente, ampliando a proposta para além do período esportivo e consolidando o espaço como uma opção fixa de lazer aos domingos. A Rua do Lazer passa a ser um ponto de encontro da população, incentivando a ocupação dos espaços públicos com atividades saudáveis, seguras e acessíveis.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, a proposta é fortalecer a convivência comunitária e criar oportunidades de lazer para todas as idades. “A Rua do Lazer nasce com esse propósito de aproximar as famílias, valorizar os espaços públicos e oferecer uma programação gratuita, acolhedora e pensada para a população de Porto Velho. Queremos que esse ambiente se torne cada vez mais um ponto de encontro da nossa cidade”.