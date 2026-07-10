Quem foi Bonnie Tyler, cantora de ‘Total Eclipse of the Heart’, que morreu aos 75 anos

Por R7

Publicada em 10/07/2026 às 15h56

A cantora galesa Bonnie Tyler, um dos maiores nomes do country rock e do rock operático das décadas de 1970 e 1980, morreu aos 75 anos. Dona de uma das vozes mais reconhecidas da indústria fonográfica, ela conquistou o público com sucessos como Total Eclipse of the Heart, It’s a Heartache e Holding Out for a Hero.

Nascida como Gaynor Hopkins, em 8 de junho de 1951, no País de Gales, Bonnie iniciou a carreira na música ainda jovem e ganhou projeção internacional no fim dos anos 1970. Seu primeiro grande sucesso foi It’s a Heartache, canção que alcançou as paradas de diversos países e apresentou ao mundo sua voz rouca, que se tornaria sua principal marca registrada.

Curiosamente, o timbre característico surgiu após uma cirurgia para retirada de nódulos nas cordas vocais. A artista não respeitou o período de repouso recomendado pelos médicos e acabou desenvolvendo uma rouquidão permanente. O que poderia representar o fim de sua carreira acabou se transformando em sua identidade artística.

A consagração veio em 1983 com o álbum Faster Than the Speed of Night, produzido por Jim Steinman. O disco trouxe o hit Total Eclipse of the Heart, que liderou a Billboard Hot 100 nos Estados Unidos e se tornou uma das baladas mais populares da história da música. O videoclipe da faixa, marcado por uma estética teatral e surrealista, também virou um clássico da era da MTV.

No ano seguinte, Bonnie voltou às paradas com Holding Out for a Hero, música gravada para a trilha sonora do filme Footloose. Décadas depois, a canção voltou a conquistar o público ao integrar a trilha de Shrek 2, sendo apresentada a uma nova geração de fãs.

Ao longo da carreira, Bonnie Tyler vendeu milhões de discos, realizou turnês internacionais e acumulou prêmios e indicações. Em 2023, recebeu o título de Membro da Ordem do Império Britânico (MBE), honraria concedida pela monarquia britânica em reconhecimento à sua contribuição para a música.

A cantora estava internada desde maio em um hospital em Portugal, após ser submetida a uma cirurgia intestinal de emergência. Ela chegou a permanecer em coma induzido durante o tratamento e, embora tenha apresentado sinais de melhora, seguia com o quadro de saúde bastante debilitado.

A morte foi confirmada por familiares e representantes por meio de um comunicado oficial divulgado nas redes sociais. Na nota, a equipe informou que Bonnie Tyler morreu em decorrência da doença que vinha tratando e pediu respeito à privacidade da família neste momento de luto.