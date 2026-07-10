Superiate de Neymar custou R$ 120 milhões e tem seis suítes e heliponto; veja fotos

Por R7

Publicada em 10/07/2026 às 15h52

Poucos dias após a eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo, Neymar voltou a ser destaque fora dos gramados. O atacante brasileiro adquiriu o superiate Enejota, avaliado em cerca de R$ 120 milhões, uma das maiores embarcações de lazer já desenvolvidas no país. As informações foram divulgadas pela revista Náutica.

O nome Enejota é uma referência à pronúncia das iniciais NJ, de Neymar Jr. O iate conta com cerca de 800 m² de área e uma estrutura comparável à de uma residência de alto padrão. Ao todo, são seis suítes, amplos espaços de convivência e um heliponto.

‌Indícios no Santos são que Neymar não voltará a jogar no Brasil. Fracasso na Copa, situação do clube. Rejeição dos brasileiros. Tudo conspira

De acordo com a revista Náutica, o projeto teve início a partir da reformulação de uma antiga embarcação de serviço fabricada pelo estaleiro Arpoador, localizado em Guarujá (SP). A transformação em um superiate exigiu uma ampla reformulação estrutural, envolvendo engenharia naval, adaptação de sistemas, criação de interiores personalizados e instalação de equipamentos modernos.

O design ficou sob responsabilidade de Fernando Almeida, enquanto a execução foi realizada pela Inace SuperYachts, empresa brasileira especializada na construção e transformação de grandes embarcações. O resultado foi um iate com perfil mais robusto, marcado pela proa elevada e pela proposta de navegação com maior autonomia.

Na parte técnica, o Enejota também chama atenção pelo conjunto de propulsão. A embarcação, aponta a Náutica, é equipada com quatro motores Caterpillar de 1.450 cavalos de potência cada, utilizando sistema de hidrojato. A tecnologia substitui a tradicional hélice externa por um mecanismo que impulsiona a água em alta pressão, oferecendo maior agilidade em manobras e melhor proteção dos componentes sob o casco. A velocidade máxima estimada é de 20 nós, equivalente a cerca de 37 km/h.

O iate já iniciou sua rota pelo litoral brasileiro. Segundo a Náutica, a embarcação saiu de Fortaleza, no Ceará, passou pela Recife Marina, em Pernambuco, e segue viagem. A expectativa é que o Enejota fique baseado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O litoral de Santa Catarina também é considerado uma possibilidade.