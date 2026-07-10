Prefeitura promove neste sábado (11) a pesagem obrigatória do programa Bolsa Família

Por Assessoria

Publicada em 10/07/2026 às 16h01

Acontece amanhã (11) a ação de pesagem obrigatória do programa Bolsa Família, realizada pela Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes.

O não comparecimento para a pesagem obrigatória pode resultar na suspensão e até cancelamento do benefício. O atendimento ao público acontecerá das 8h até as 17h nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Carlos Chagas (Setor 05), Ruth de Souza (Setor 07) e Marcelina Tereza (Setor 08).

Além da pesagem, também será realizada a atualização da caderneta vacinal dos beneficiários e a aplicação de vacinas contra a hepatite B e influenza, e a busca ativa de adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que ainda não foram imunizadas contra o HPV.