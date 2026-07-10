Tapa-buraco chega à Zona Leste da capital a pedido da população

Por Secom

Publicada em 10/07/2026 às 16h10

“Aqui nós temos, todos os anos, um arraial para a comunidade. Esta será a nossa 4ª edição da quadrilha e, por conta dos buracos e da poeira, tínhamos muitas dificuldades para ensaiar, além dos transtornos do dia a dia. Agora que o serviço chegou, vai melhorar bastante para a gente e o nosso problema foi resolvido”, destacou a moradora e diretora da quadrilha Arrasta Pé da Jussara, Sônia Maria.

A iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), atendeu a um pedido da própria população, demonstrando o compromisso da gestão municipal em ouvir as demandas da comunidade e estar próxima das pessoas que vivenciam a realidade dos bairros.

Além das solicitações feitas pelos moradores, as equipes também seguem o cronograma de serviços da Seinfra, garantindo que, gradativamente, todos os pontos que necessitam de manutenção sejam contemplados.

“Temos um compromisso com a capital rondoniense. Queremos atender todos os locais que precisam de atenção. Hoje estivemos na Zona Leste, mas diariamente nossas equipes atuam em diferentes regiões da cidade, levando serviços que contribuem para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da população”, ressaltou o secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede.

Para o prefeito Léo Moraes, essa é uma ação que beneficia diretamente os porto-velhenses.

“Só sabe da realidade quem vive nela todos os dias. Contar com a participação das pessoas é fundamental para que possamos desenvolver um trabalho cada vez melhor e entregar serviços de qualidade à população.”

Os trabalhos de recuperação da malha viária seguem em andamento em diferentes regiões de Porto Velho, reforçando o compromisso da atual gestão em contribuir com uma cidade mais segura, acessível e preparada.