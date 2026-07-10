Mais asfalto: Cristal da Calama começa a receber pavimentação nova em 21 ruas

Por Helen Paiva

Publicada em 10/07/2026 às 16h23

Quem passa pelo Cristal da Calama já consegue ver a mudança começando a sair do papel. As máquinas estão em campo e deram início aos serviços de recuperação asfáltica pela Rua Opalina, marcando o começo de uma nova etapa de obras que vai levar asfalto novo para outras 20 ruas do bairro.

Segundo o IBGE, aproximadamente 12 mil pessoas moram no bairro Cristal da Calama, e essa ação atende uma demanda antiga dos moradores da região, que conviviam com essas 21 vias desgastadas e sem a manutenção necessária desde a entrega do loteamento em setembro de 2013.

Segundo o prefeito Leo Moraes, a intervenção vai muito além de um recapeamento superficial. “É asfalto novo, de verdade, com cinco centímetros de espessura. Estamos aproveitando o período sem chuvas para acelerar os trabalhos e avançar na infraestrutura da nossa cidade.”

Com o verão amazônico favorecendo a execução das obras, a Prefeitura pretende intensificar as frentes de serviço para ampliar a recuperação da malha viária em diferentes pontos de Porto Velho.

O secretário de obras, Thiago Cantanhede, diz que as pavimentações seguem um cronograma, e fala sobre a proposta da prefeitura nessa época do ano.

“Estamos aproveitando o período de estiagem para acelerar os serviços e garantir uma obra de qualidade. Essa é uma intervenção completa, com aplicação de asfalto novo, que devolve melhores condições de tráfego, mais segurança e mais durabilidade para quem utiliza essas vias todos os dias. Nosso compromisso é avançar cada vez mais, Cristal da Calama já recebeu algumas melhorias, mas sabemos que há muito o que fazer, estamos trabalhando dia e noite pra levar infraestrutura para todas as regiões de Porto Velho.”