Internado, Marcos Oliveira recusa comida do hospital:

Por IG

Publicada em 10/07/2026 às 15h47

Marcos Oliveira, intérprete do Beiçola em A Grande Família (2001–2015), da TV Globo, continua internado e ainda não há previsão de alta. Nesta quinta-feira (9), uma amiga próxima do veterano explicou que a equipe médica liberou uma dieta líquida e pastosa, mas ele tem se recusado a se alimentar.

De acordo com ela, o ator de 70 anos tem pedido que ela o leve para comer sushi. O artista passou por uma cirurgia para a retirada de um abscesso após ser diagnosticado com uma infecção na região do períneo.

Atualmente, ele está internado no Hospital São Lucas, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Conforme relatou Rose Scalco à coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, Marcos Oliveira está bastante impaciente com a situação.

"Foi liberada a dieta líquida e pastosa, mas ele não está querendo comer. Aceita apenas suco e gelatina. Houve troca de antibiótico e, diante disso, ainda tem mais uns três dias pela frente até o fim da medicação e, portanto, sem previsão de alta. Aguardamos a evolução do quadro", disse.

"A comida é pastosa e ele quer ir embora. Quando chego, ele diz: ‘Veio me buscar para comer o nosso sushi?’", declarou ela.

Internação e cirurgia

Na semana passada, um dia após a cirurgia para a retirada de um abscesso na região do períneo, Marcos Oliveira deixou o CTI (Centro de Terapia Intensiva) e foi transferido para um quarto. Como forma de tranquilizar os fãs, no fim de semana, o ator gravou um vídeo para atualizar seu estado de saúde.

"Olha eu novamente aqui, me recuperando das minhas energias e da minha fala também. Estou me preparando para uma nova aventura de vida. Eu quero fazer os meus melhores trabalhos, então estou me recuperando, estou melhorando e, graças a Deus, sem dor, porque era muita dor e muito sofrimento", declarou o veterano.

Apesar da situação ser delicada, o quadro clínico de Marcos Oliveira é considerado positivo. Em conversa com a revista Quem, Rose destacou que acompanhava de perto a internação e afirmou que ele ficará bem.

Vale destacar que a atual internação do ator exigiu uma logística diferente, com direito à transferência entre instituições de saúde. O famoso, que atualmente mora no Retiro dos Artistas, foi inicialmente levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, no dia 1º.

Contudo, devido à necessidade de uma cirurgia imediata, ele foi transferido para o Hospital São Lucas Copacabana, onde o procedimento foi realizado com sucesso.