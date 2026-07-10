Ezequiel Neiva entrega retroescavadeira para atender distrito de Estrela Azul

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/07/2026 às 15h09

Uma retroescavadeira foi destinada ao distrito de Estrela Azul, em Machadinho do Oeste, com o objetivo de reforçar os serviços oferecidos à população e contribuir para a melhoria da infraestrutura na região.

O equipamento foi adquirido por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Ezequiel Neiva. Segundo o parlamentar, o investimento busca ampliar as condições de trabalho e atender moradores das áreas urbana e rural do município.

A entrega contou com a parceria da Prefeitura de Machadinho do Oeste, dos vereadores João Carlos e Reginaldo Batista, do ex-vereador Abrahãozinho e do colaborador Celso Coelho.

Ezequiel Neiva afirmou que o mandato seguirá destinando investimentos voltados à infraestrutura, ao desenvolvimento regional e à melhoria dos serviços prestados aos moradores do município.