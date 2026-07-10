Por Notícias ao Minuto

Publicada em 10/07/2026 às 15h39

Exército dos EUA diz ter atacado 90 alvos militares iranianos

Militares americanos classificaram as operações recentes como bem-sucedidas; ofensiva é uma resposta a ataques iranianos contra navios comerciais

© Getty Images

Os Estados Unidos atacaram 90 instalações militares iranianas entre terça (7) e quarta-feira (8), segundo informou o exército americano.

O Comando Central dos EUA (CENTCOM) informou que os bombardeios atingiram sistemas de defesa aérea e depósitos de mísseis e drones. A infraestrutura logística militar ao longo da costa iraniana também foi alvo da nova rodada de ataques.

A ação militar busca reduzir a capacidade do Irã de atacar embarcações comerciais. Em nota, Washington afirmou que a operação serve para proteger marinheiros civis que navegam pelo Estreito de Hormuz.

Os militares americanos classificaram as operações recentes como bem-sucedidas. "Os últimos ataques seguem a execução bem-sucedida de ataques ofensivos no Irã na noite anterior", declarou o comando militar em comunicado.

Na terça-feira (7), as forças americanas já haviam bombardeado outros 80 alvos militares no Irã. A ofensiva anterior também atingiu mais de 60 embarcações da Guarda Revolucionária do país.

A ofensiva é uma resposta a ataques iranianos contra navios comerciais. Segundo o governo dos EUA, o Irã violou um acordo de cessar-fogo ao atacar três embarcações que navegavam pela região.

Explosões foram ouvidas na quarta-feira nas cidades de Jask, Bushehr, Bandar Abbas, Sirik, e na ilha de Abu Musa. Em Bushehr, há relatos de cortes de energia elétrica. Ainda não há informações sobre número de mortos ou feridos.

O Irã disse ter mobilizado defesas aéreas contra 'alvos hostis'. De acordo com informações da agência Mehr, as defesas do país persa foram movimentadas perto da cidade portuária de Bandar Abbas.

O conselheiro militar do líder supremo do Irã, Mohsen Rezarei, publicou um versículo do Alcorão no X em resposta aos ataques. "O inimigo agressor e seus cúmplices serão severamente punidos", acrescentou o conselheiro.

Na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou encerrado o cessar-fogo temporário entre os dois países. "Para mim, acabou", disse ele, durante a cúpula da Otan (aliança militar ocidental) em Ancara, na Turquia. O presidente dos EUA também usou sua participação na cúpula para ameaçar sobre os ataques de hoje. "Vamos atacá-los com força esta noite", disse.

Os novos bombardeios também aconteceram menos de 24 horas depois da última onda de ataques dos EUA contra vários locais no sul do Irã, incluindo instalações militares e sistemas de radar. O quartel-general iraniano prometeu uma "forte resposta" contra os EUA.

O Nournews, afiliado ao principal órgão de segurança do Irã, citou uma fonte militar afirmando que o Irã planejava lançar em breve um "ataque maciço" contra bases militares dos EUA na região, em retaliação. Um porta-voz da Comissão de Segurança Nacional do Parlamento afirmou também que as opções de retaliação incluíam a retirada do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), a alteração da doutrina nuclear do Irã e o fechamento

Trump definiu as lideranças iranianas como uma "escória". Ele declarou que os iranianos são pessoas cruéis, violentas e que usariam uma arma nuclear se tivessem, informou a ABC News. Apesar das falas, o republicano sugeriu que as negociações entre o Irã e os EUA sobre o acordo de paz poderiam prosseguir.

"Não quero mais lidar com eles. São escória. Sabe o que é escória? Eles são escória. São pessoas doentes. São liderados por pessoas doentes", disse Trump sobre a liderança do Irã.

Trump afirmou ser o "número 1 na lista de alvos do Irã". A declaração foi feita durante entrevista à imprensa na cúpula da Otan. Ele também classificou a ofensiva contra o Irã como "um tremendo sucesso militar" e voltou a dizer que o país "nunca terá uma arma nuclear". "Eles tinham líderes, eles se foram. Agora tem outro grupo de líderes. Eles também podem ir embora. E quer saber? Eu também posso não estar mais aqui, porque sou o alvo número um deles."

Durante evento Milwaukee (EUA), o vice-presidente JD Vance, também disse que o Irã desobedeceu o acordo feito inicialmente e voltou a ameaçar o país persa. "O acordo básico que fizemos foi o seguinte: suspenderemos o bloqueio se vocês pararem de atirar nos navios! (...) Mas se vocês atirarem nos navios, vamos revidar, e vamos revidar com mais força do que nunca", disse.

Donald Trump disse que o Irã ligou para pedir um acordo após os novos ataques. O relato foi dado para jornalistas durante seu embarque no Air Force One, após a cúpula da OTAN.