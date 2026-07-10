Vereador Pastor Evanildo fortalece o diálogo com as comunidades durante visitas a Vilhena, Cerejeiras, Cabixi e Corumbiara

Por Assessoria

Publicada em 10/07/2026 às 14h25

O vereador de Porto Velho e pré-candidato a deputado federal por Rondônia, Pastor Evanildo Ferreira, cumpre agenda de visitas no Cone Sul do estado para ouvir a população, conhecer as demandas dos municípios e dialogar com lideranças, empresários e representantes de diversos setores. A iniciativa busca fortalecer a aproximação com as comunidades e contribuir para a construção de propostas voltadas ao desenvolvimento regional.

Em Vilhena, Pastor Evanildo se reuniu com moradores, empresários e lideranças locais para conhecer de perto as principais necessidades da população. Em Cerejeiras, visitou o pastor presidente José Chessmann, da Assembleia de Deus, e a unidade da EMATER, onde conversou sobre ações de apoio à agricultura familiar e ao produtor rural.

A agenda também passou por Cabixi, onde o vereador foi recebido pelo pastor presidente José Feitosa. Em Corumbiara, esteve com o prefeito Leandro, o vereador Isauro, o servidor Edson, da SEMOSP, além de visitar a EMATER, sendo recebido pela servidora Branca. No município, também se reuniu com o pastor presidente Antônio Ciott, da Assembleia de Deus.

Segundo Pastor Evanildo, visitar os municípios permite conhecer de perto a realidade das comunidades e contribuir para a construção de soluções. "Nosso compromisso é ouvir as pessoas, entender suas necessidades e trabalhar por ações que promovam mais qualidade de vida para a população. O diálogo com as lideranças e com a comunidade é fundamental para fortalecer o desenvolvimento de Rondônia", afirmou.

A agenda integra as atividades do mandato de Pastor Evanildo como vereador de Porto Velho e pré-candidato a deputado federal. Durante as visitas, o parlamentar tem apresentado suas propostas e reforçado o compromisso de atuar em defesa dos municípios, com foco em áreas como saúde, educação, infraestrutura, agricultura, geração de emprego e fortalecimento da economia regional.