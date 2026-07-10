Ji-Paraná com chances de conseguir as vagas do Senado, e de ampliar participação na Câmara Federal, convenções partidárias estão chegando

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/07/2026 às 14h10

Senado – Negar que o deputado federal Fernando Máximo, mais de 85 mil votos em 2022, o mais bem votado na época está entre os favoritos para uma das duas vagas ao Senado, hoje ocupadas por Confúcio Moura, que preside o MDB no Estado e Marcos Rogério, presidente estadual do PL é atestar falta de conhecimento político regional. O lançamento da pré-candidatura ao Senado de a ex-deputada federal, Mariana Carvalho (Republicanos) certamente irá dividir os votos do grupo de centro-direita na capital, onde tivemos nas eleições de 2024 (prefeito e vereadores), mais de 350 mil eleitores em condições de voto. A entrada de Mariana na disputa deverá favorecer Sílvia Cristina, que já vem em pré-campanha ao Senado desde a sua reeleição em 2022.

Votos – A divisão de votos na capital onde Fernando e Mariana votam e foram mais bem votados em eleições anteriores (Mariana também foi vereadora em Porto Velho e Fernando Máximo ex-secretário de Estado da Saúde na época da pandemia covid 19) irá favorecer a Sílvia Cristina, que também tem problemas em seu reduto eleitoral, Ji-Paraná, segundo maior colégio eleitoral do Estado (mais de 90 mil aptos a voto em 2024). É que o pecuarista Bruno Scheid, que “adotou” para a pré-campanha o sobrenome “Bolsonaro”, do ex-presidente da República (Jair), do PL é pré-candidato a senador. Os dois votam e certamente serão mais bem votados em Ji-Paraná. Outro detalhe importante: ambos são representantes da área de saúde. Máximo pela passagem pela Sesau em período crítico para o Planeta, devido a covid 19. Sílvia tem uma excelente folha de ótimos serviços prestados à saúde pública em Rondônia, inclusive em um segmento delicado, que é o controle e combate ao câncer.

Futuro – Como em política nada é definitivo, como já dizia o saudoso, e político respeitado até hoje, Magalhães Pinto, ex-governador de Minas Gerais, que “política é como nuvem. Você olha está de um jeito. Olha de novo e já mudou”, até as convenções partidárias, que estão chegando, que serão realizadas no período de 20 deste mês até 5 de agosto, certamente teremos mudanças no quadro atual. Mas há quem aposte que na busca das vagas ao Senado, sem o ex-senador Acir Gurgacz, presidente regional do PDT, também de Ji-Paraná, que está inelegível não teremos mudanças. De um lado o senador Confúcio Moura, que preside o MDB no Estado em busca da reeleição, pelo grupo de esquerda. Sílvia Cristina, Fernando Máximo e Mariana Carvalho na outra ponta na disputa de as duas vagas. A segunda é de Marcos Rogério, que preside o PL em Rondônia, mas é pré-candidato a governador. Hoje temos dois senadores de direita Marcos Rogério e Jaime Bagattoli (PL) e Confúcio (esquerda).

Política – Com o Brasil fora da Copa (desde 2002 que não chegamos a uma final) aos poucos o País vai retomando a normalidade política, social e econômica. E as eleições de outubro onde reelegeremos de presidente da República, governador, senadores (duas das três vagas), Câmara Federal e Assembleias Legislativas vai ganhando mais espaços na mídia, principalmente as convenções partidárias, que estão chegando (do próximo dia 20 a 5 de agosto). É o período onde os candidatos serão homologados pelos partidos federações, e as chapas encaminhadas para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) homologar ou recusar. São cinco dias, após as convenções, para o registro das chapas. As campanhas eleitorais serão liberadas, de acordo com a Lei Eleitoral, a partir de 16 de agosto. As eleições estão chegando...

Federal – Hoje capital e interior dividem a representatividade na Câmara Federal, sendo 4 e 4. Ariquemes tem dois representantes, Rafael O Fera (Podemos) e Thiago Flores (Republicanos), ambos pré-candidatos à reeleição. Tem ainda Sílvia Cristina (PP), que disputará o Senado e Lúcio Mosquini (PL), que busca a reeleição. Na capital temos Maurício Carvalho (UB), Fernando Máximo (PL), coronel Chrisóstomo Moura (PL) e Cristiane Lopes (Podemos), todos pré-candidatos à reeleição. Ji-paraná é representado por Sílvia Cristina, que disputará o Senado, mas tem nomes de ponta para preencher a vaga, talvez aumentar as cadeiras. Três são considerados políticos de potencial eleitoral e já provaram nas urnas. Entre eles o ex-prefeito e ex-deputado estadual, Jesualdo Pires (PP), mais de 195 mil votos nas eleições ao Senado em 2018. O PT tem seu ex-presidente regional e ex-deputado federal, Anselmo de Jesus., e o ex-deputado estadual Airton Gurgacz, do PDT. O empresário do ramo hoteleiro e político atuante nos bastidores, ex-secretário municipal, Jônatas França (Republicanos) também está na disputa. Pelo nível dos pré-candidatos Ji-Paraná deverá ganhar maior espaço na Câmara Federal.

Respigo

O Tribunal de Contas (TC) de Rondônia estabeleceu prazo de 90 dias para o prefeito de Candeias do Jamari, Lindomar Garçon (Republicanos) apresentar a relação dos ocupantes de cargos comissionados na prefeitura e suas funções. A prefeitura estaria com cerca de 500 servidores comissionados +++ Nas eleições municipais (prefeito e vereador) de 2024, pouco mais de 21 mil leitores estavam aptos a votar. É o fim da rosca...+++ O deputado estadual e Corregedor Parlamentar da Assembleia Legislativa (Ale), Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno) é pré-candidato à reeleição e durante o atual período de recesso parlamentar percorre suas bases do interior ajustando os detalhes para as eleições de outubro próximo. Mendonça já foi vereador e prefeito de Pimenta Bueno e trabalha junto às bases em Pimenta Bueno, Porto Velho e municípios do interior a sua permanência na Casa do Povo a partir do próximo ano, pois teremos eleições gerais em outubro +++ A França não deu chances para Marrocos no jogo da semifinal da Copa do Mundo. Venceu (2x0), mas jogou muito e não deu chances para a seleção marroquina, tendo como destaque o seu maior ídolo, Mbappé, autor de um de golaço +++ A seleção francesa espera o resultado do jogo entre Espanha e Bélgica, que ocorre hoje (14h). Os analistas acreditam que seja a Espanha, que a exemplo da França é apontada como forte concorrente ao título.

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