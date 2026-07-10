Cacoal recebe curso gratuito do Crea-RO sobre prevenção e combate a incêndios em agosto

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 10/07/2026 às 14h54

Os profissionais da engenharia de Cacoal terão uma importante oportunidade de aprimoramento técnico com a realização do Curso de Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (CPPCIP), promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia (Crea-RO), em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO).

A capacitação será realizada entre os dias 3 e 7 de agosto, como parte de uma programação itinerante que percorre diversas cidades do estado, levando conhecimento especializado e contribuindo para o fortalecimento da segurança das edificações em Rondônia.

Durante o curso, os participantes terão acesso a conteúdos voltados à elaboração de projetos de prevenção e combate a incêndio, interpretação das normas técnicas, análise de riscos, sistemas preventivos, exigências legais e procedimentos para aprovação dos projetos junto ao Corpo de Bombeiros.

As aulas serão ministradas por especialistas do CBMRO, proporcionando uma formação prática e atualizada, alinhada à legislação vigente e às necessidades do mercado profissional.

O presidente do Crea-RO, Engenheiro Mecânico Edison Rigoli, destaca que a iniciativa reforça o compromisso da instituição com a valorização dos profissionais da engenharia, oferecendo capacitações gratuitas e de alta qualidade em diferentes regiões do estado.

O curso é gratuito e exclusivo para profissionais registrados no Sistema Confea/Crea. Além de ampliar os conhecimentos técnicos, a capacitação busca contribuir para a elaboração de projetos mais seguros, atendendo às normas de prevenção e proteção contra incêndios e pânico.

As vagas são limitadas, e os interessados devem realizar a inscrição antecipadamente por meio da plataforma oficial do evento.

Serviço

Curso: Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (CPPCIP)

Cidade: Cacoal (RO)

Data: 3 a 7 de agosto