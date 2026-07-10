Após cobranças, Fábio Junior faz homenagem forçada a Bonnie Tyler

Por IG

Publicada em 10/07/2026 às 15h44

Fábio Jr., de 72 anos, deu o que falar nas redes sociais nesta quinta-feira (9) ao não prestar uma homenagem imediata à cantora britânica Bonnie Tyler, que morreu nesta quarta-feira (8), aos 75 anos. Os artistas trabalharam juntos nos anos 80, em uma das parcerias mais icônicas da década.

Tudo começou quando fãs de Fábio Jr. perceberam que ele não havia publicado nenhuma homenagem, ou feito qualquer alusão à morte da artista britânica publicamente, mesmo após quase 24 horas do anúncio oficial do falecimento.

Nesta quinta-feira, o músico seguiu ignorando completamente o assunto. Durante a tarde, ele compartilhou um vídeo em que aparece cantando e brincando com uma macaca chamada Valentina. Nas imagens, Fábio surge descontraído, cantarolando o nome do animal no ritmo da música “Florentina”, do humorista Tiririca.“Valentina, Valentina… Valentina de Jesus! Olhem só que figura”, escreveu o artista na legenda da publicação.

A postura do cantor com relação ao falecimento de Bonnie Tyler chamou a atenção de internautas, que cobraram o tributo à cantora britânica nos comentários da publicação. “Conheci uma vez pessoalmente a Bonnie Tyler num mercado aqui em Portugal. Ela me perguntou de que país eu era. Eu disse: do Brasil. Ela me disse com muito orgulho de você e da música que vocês gravaram juntos. Faça uma homenagem para ela e coloque essa música no seu feed”, escreveu um. “Bonnie Tyler partiu, viu?”, alertou outra seguidora do artista.

Homenagem forçada?

A pressão dos fãs parece ter surtido efeito. Pouco tempo depois da comoção nos comentários da última postagem publicada no feed do Instagram, Fábio Jr. finalmente compartilhou uma tributo à Bonnie Tyler.

Por meio dos Stories, ele compartilhou um vídeo do clipe de “Sem Limites Pra Sonhar”, parceria de sucesso gravada com Bonnie Tyler há cerca de 40 anos. A postagem compartilhada por Fábio classificou a parceria com a cantora britânica como “um dos duetos mais fantásticos”.