Passageira diz que homem sugado durante voo ficou com cabeça e pescoço para fora e

Por G1

Publicada em 10/07/2026 às 15h32

Uma mulher que estava no avião da Ryanair em que um passageiro foi parcialmente sugado para fora do avião em pleno voo disse que um "pânico indescritível" tomou conta da aeronave durante o incidente nesta sexta-feira (10), e que "por sorte, ele estava com o cinto de segurança".

O voo foi obrigado a realizar um pouso de emergência no aeroporto da Tessalônica, na Grécia, de onde havia saído minutos antes, por conta do incidente. O homem foi socorrido e recebeu atendimento médico no solo, segundo a companhia aérea. Leia mais abaixo.

A passageira, identificada apenas como Christina, descreveu a cena à rádio grega "Thessaloniki 94.5". Segundo ela, o passageiro que foi parcialmente sugado para fora da janela era um sérvio e estava algumas fileiras à sua frente.

"Cerca de uma hora após decolar, enquanto todo mundo dormia, ouvimos um barulho, algo como um pneu estourando, foi muito forte. Percebemos imediatamente que houve despressurização, e foi igual às séries de TV. Tinha gente gritando e berrando. (...) Não entendíamos o que estava acontecendo, mas vimos que era com uma janela. Algumas mulheres que estavam ao lado dele o agarraram quando ele já estava praticamente com os ombros para fora da janela. A cabeça inteira, o pescoço e os ombros estavam do lado de fora. Elas o puxavam de volta. Por sorte ele não havia tirado o cinto", relatou a passageira.

Passageiro, com a cabeça baixa e com máscara de oxigênio, após incidente — Foto: X / Reprodução

Em seguida, em meio à perda de altitude da aeronave, Christina afirmou que máscaras de oxigênio caíram para os passageiros, que as colocaram imediatamente junto com os cintos. Ela descreveu ainda que as comissárias de bordo estavam "em estado de choque", porém o piloto "era muito bom".

"As comissárias ficaram completamente desnorteadas, não conseguiam falar nem inglês nem grego, estavam em choque. Foi um pânico indescritível. (...) Durante um bom tempo sentimos falta de informação — eles estavam perdidos, não sabiam o que estava acontecendo. Dois ou três médicos se levantaram e prestaram primeiros socorros ao passageiro, que estava consciente, o que foi positivo", afirmou.