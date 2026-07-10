Provas do concurso da Prefeitura de Ji-Paraná para a Sáude acontecem no domingo (12)

Por Jairo Ardull

Publicada em 10/07/2026 às 14h49

Os candidatos inscritos no concurso público da Prefeitura de Ji-Paraná para ocupar cargos de níveis superior, técnico e médio, além de formação de cadastro de reserva, para o setor da saúde, terão prova objetiva marcada para domingo (12), segundo regras do edital do Instituto Consulplan, banca organizadora do certame. Segundo os organizadores, o participante deve […]

Os candidatos inscritos no concurso público da Prefeitura de Ji-Paraná para ocupar cargos de níveis superior, técnico e médio, além de formação de cadastro de reserva, para o setor da saúde, terão prova objetiva marcada para domingo (12), segundo regras do edital do Instituto Consulplan, banca organizadora do certame.

Segundo os organizadores, o participante deve ficar atento aos locais e horários de provas. As informações estão disponíveis no site do Instituto Consulplan. Nele, o número do CPF ou senha (disponibilizada no ato de inscrição) permite acessar à plataforma para obter os dados. Esclarecimentos ainda podem ser obtidos pelo número 0800 100 4790.

Ao todo, serão 10 locais para aplicação de provas, nos períodos da manhã e tarde, apenas no município de Ji-Paraná. O concurso prevê a contratação de servidores (níveis médio e superior), entre vagas imediatas e cadastro de reserva. É recomendável chegar aos endereços 45 minutos antes do começo das avaliações. Após o fechamento dos portões, não será permitida a entrada.

É assegurado às lactantes o direito de participarem do concurso, com condições desde que a candidata tenha solicitado o atendimento especial no ato da inscrição, e tenha em mãos, a cópia digitalizada da certidão de nascimento da criança a ser amamentada.

Caso o nascimento tenha ocorrido após a data limite de solicitação, o atendimento especial deverá ser solicitado por meio do menu “Fale Conosco” disponível no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. A candidata lactante que não levar uma pessoa responsável pela guarda da criança a ser amamentada não realizará a prova.

O candidato que se inscreveu na condição de pessoa com deficiência que necessite de tempo adicional para realizar a prova tinha que ter feito a solicitação, em até 22 de maio, ou seja, no período de inscrição no concurso público. No momento da avaliação, essa prerrogativa não será concedida, segundo o edital.

Do total de vagas ofertadas e as que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do Concurso Público, 5% ficarão reservadas aos candidatos que se declararem pessoas com deficiência, desde que apresentem laudo caracterizador de deficiência (documento original ou cópia autenticada), atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência.

Os candidatos serão submetidos, ainda, à etapa de comprovação de requisitos e exames médicos, de caráter eliminatório, a ser solicitada, após a homologação do concurso, no momento da convocação para a posse.