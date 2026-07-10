Prefeitura realiza mais uma etapa das obras de revitalização das calçadas e dos estacionamentos
Por Assessoria
Publicada em 10/07/2026 às 14h42
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Revitalização segue em ritmo acelerado! Os trabalhos da SEMOD não param! Nesta semana estive acompanhando de perto mais uma etapa das obras de revitalização das calçadas e dos estacionamentos em nossa cidade.

Nossa equipe segue trabalhando a todo vapor para transformar os espaços públicos, garantindo mais segurança, acessibilidade, organização e conforto para pedestres, motoristas e comerciantes.

Cada obra representa o compromisso da nossa gestão com uma cidade mais bonita, moderna e preparada para o futuro. Seguimos avançando, levando melhorias para todos os cantos de Espigão d’Oeste.

Gestão é compromisso. Gestão é trabalho. E o trabalho continua!

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