Copa do Mundo ameniza a pré-campanha política, dia 20 iniciam as convenções partidárias, 17 deputados estaduais eleitos pelo interior

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/07/2026 às 14h00

Convenções – Mês decisivo para as eleições deste ano em Rondônia, para os cargos de governador, vice, duas das três vagas ao Senado, hoje ocupadas por Confúcio Moura e Marcos Rogério, que, respectivamente presidem o MDB e PL no Estado, além de Câmara Federal e Assembleia Legislativa. No dia 20 será aberto o prazo para as convenções partidárias, quando são definidos quem serão os candidatos aos diversos cargos majoritários e proporcionais no dia 4 de outubro e, onde for necessário segundo turno no último domingo do mesmo mês, dia 25. Em nível nacional já se tem conhecimento que o presidente Lula da Silva (PT) é pré-candidato à reeleição, de extrema esquerda e, na outra ponta um candidato da extrema direita. Vários nomes estão sendo ventilados, mas confirmação mesmo somente nas convenções (20 de julho a 5 de agosto). Mas tudo indica, que teremos mais uma eleição polarizada, com apenas dois candidatos de ponta, como já ocorreu em 2022 com Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Polarização – A possibilidade de ocorrer polarização novamente é real, devido à falta de uma plêiade de bons candidatos, e o eleitor fica limitado a enfrentar as urnas onde ele terá que optar entre o Céu e o inferno. Para uns, as lideranças bolsonaristas é o Céu; para outros o inferno. E assim da outra parte, onde Lula é o Céu, e os bolsonaristas o inferno. Pode até aparecer uma terceira via, mas certamente terá muitas dificuldades para dividir esses dois grupos, que comandam o processo político-eleitoral no Brasil, há décadas. E ainda tem o Centrão, que domina o Congresso Nacional e age de acordo com a conveniência de a maioria dos seus integrantes. As ações mais relevantes do Governo Federal, passam pelo crivo do Congresso Nacional (Senado e Câmara) e nem sempre o Poder Executivo consegue impor suas condições e tem que ceder às exigências do Centrão, que funciona como um governo paralelo, porque é a maioria no Congresso. Triste realidade...

Eleições – A disputa pela sucessão estadual, duas vagas ao Senado, oito cadeiras na Câmara Federal, e as 24 na Assembleia Legislativa predomina dos bastidores da política. A eleição à presidência da República é fundamental, mas a busca pelos votos que já é intensa, deverá ganhar maior intensidade até o final do mês, pois as convenções partidárias para escolha dos candidatos iniciarão no dia 20 e terminarão no dia 5 de agosto. Esta semana a peregrinação de os pré-candidatos a governador e senador não foi tão intensa, provavelmente pala Copa do Mundo, que ganhou ânimo, após o Brasil se classificar com a vitória (2x1) de virada contra o Japão e agora enfrentará a Noruega, às 16 horas de domingo (5). A próxima semana não será diferente, caso a seleção do treinador Caro Ancelotti consiga mais uma vitória. A política é importante, mas a Copa do Mundo também, pois o Brasil que já é o maior do mundo, único com cinco títulos e com chances reais de conquistar o sexto, caso vença o Mundial. Um sonho, mas...

Capital/Interior – A legislatura atual da Assembleia Legislativa (Ale) tem 16 dos 24 deputados reeleitos e eleitos em 2022, do interior. Os demais de Porto Velho. Nas eleições de 2024, quando foram reeleitos prefeitos, vices e vereadores, mais de 1,2 milhão de eleitores estava em condições de votar no Estado. O colégio eleitoral de Porto Velho em 2024 foi de cerca de 360 mil eleitores, ou seja, aproximadamente 30% do eleitorado do Estado está concentrado na Capital. Quatro deputdos não disputarão a reeleição, os demais, sim. Dentre os quatro três são do interior. Dois pré-candidatos a vice-governador, o delegado Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes) de o senador Marcos Rogério (PL); e Cirone Deiró (UB-Cacoal) do ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (UB). Jean Oliveira (PRD-PVH) está inelegível, assim como Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras). Ambos recorreram, mas a situação terá que ser resolvida até as convenções (20 de julho a 5 de agosto) partidárias.

Capital/Interior II – A tendência para as eleições de outubro é que o Interior continuará sendo maioria no Parlamento Estadual na próxima legislatura. A expectativa é que boa parte dos vinte deputados que são candidatos a um novo mandato terão sucesso, mas a disputa deverá ser ferrenha, pois temos bons pré-candidatos, tanto em Porto Velho como nas demais cidades interioranas. Porto Velho elegeu em 2022, 23 vereadores e, parte deles já está em pré-campanha visando uma das 24 cadeiras da Ale-RO, da Câmara Federal e até a uma das duas vagas ao Senado. No interior temos ex-prefeitos, vereadores e ex-vereadores com plenas condições de sucesso nas urnas este ano. Boa parte de políticos se destacou nas eleições municipais (prefeito e vereador) em 2024 e querem mais espaço político.

Respigo

A pré-campanha política está prejudicada pela Copa do Mundo de Futebol que está sendo realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. O último jogo para a decisão do campeão será no dia 19 +++ E os brasileiros esperam que o Brasil esteja entre os dois finalistas. Se passar pela Noruega no domingo (5) as chances serão reais +++ Como o prazo de abertura do período das convenções será no dia 20, um dia após a decisão da Copa do Mundo, as próximas semanas serão de apreensão não somente pelo futebol, mas também para o futuro político. O Brasil sendo campeão, a campanha política será com os candidatos explorando ao máximo a conquista de mais um campeonato mundial +++ Não conseguindo o título, peia nos governantes. E na CBF que trouxe um técnico estrangeiros para comandar a seleção canarinho +++ Empresário-político influente e com uma ótima folha de bons serviços prestados a Rondônia tem o seu futuro político decidido hoje (2) pela Justiça Eleitoral. Ele está inelegível devido a negócio particular onde ele era avalista, mesmo com o compromisso financeiro quitado +++ Das 94 plataformas para ônibus que foram adquiridas, 4 não foram novas, porque o mercado não tinha disponível. Prazo e valor do financiamento foram cumpridos pela empresa, que quitou o financiamento de acordo com o prazo estabelecido +++ Agora ele está inelegível e prejudicado em sua carreira política, porque está impedido de concorrer nas eleições gerais de outubro deste ano. Vamos aguardar o julgamento, pois ele tem influência direta nas eleições ao Senado.