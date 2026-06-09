Zé Felipe revela por que ainda não foi para nova mansão

Por Fabíola Reipert

Publicada em 09/06/2026 às 15h53

Parece que a tão comentada mudança de Zé Felipe para a nova mansão vai demorar um pouquinho mais do que os fãs imaginavam.

Depois de contar, no fim de maio, que já estava levando seus pertences para o novo endereço, o cantor segue morando na mesma casa e acabou explicando o motivo.

Nesta terça-feira (9), ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, Zé Felipe foi questionado por um seguidor sobre a mudança. Sem rodeios, ele respondeu:

“Ainda não mudei. Tem algumas coisas ainda para finalizar na outra casa. Na verdade, está acabando de construir, mas creio que nos próximos dias eu já mudo”.

A curiosidade dos seguidores aumentou porque, desde que anunciou a separação de Virginia Fonseca, o artista pouco falou sobre o novo imóvel.

Na época, ele optou por se mudar para uma casa na mesma rua da mansão onde vivia com a “influenciadora”, justamente para continuar perto dos três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Mas a demora na troca de endereço não passou despercebida pelos fãs. Em meio aos rumores de reconciliação com Virginia, já tem gente se perguntando: será que Zé quer continuar pertinho da ex?

Ao menos oficialmente, o cantor garante que o motivo é outro: a nova mansão ainda passa pelos ajustes finais antes da mudança definitiva.

Enquanto isso não acontece, ele continua em uma verdadeira mansão de luxo no condomínio Aldeia do Vale, um dos mais exclusivos de Goiânia. O imóvel, inclusive, está à venda por R$ 27 milhões.

Entre os destaques estão seis suítes, incluindo uma suíte master com closet e banheira, além de escritório privativo, spa, sala de música, adega, home cinema, brinquedoteca e uma ampla área de lazer cercada pela natureza.

A futura casa do cantor também chama atenção pelos detalhes pensados para a família. O projeto inclui uma academia totalmente de vidro e quartos personalizados para os filhos.

Maria Alice terá um quarto inspirado em super-heróis, enquanto Maria Flor ganhará uma decoração de princesas. Já o espaço do caçula José Leonardo ainda não teve o tema definido.

Agora, resta saber se os “próximos dias” citados por Zé Felipe finalmente vão marcar a estreia do cantor no novo endereço.