Yasmin Brunet surge de biquíni fininho e exibe corpão:

Por Sandra Cotrim Ribeiro/IG

Publicada em 18/06/2026 às 10h53

Yasmin Brunet parou as redes sociais, como só ela sabe fazer, nesta quarta-feira (17), ao usar sua conta pessoal no Instagram para dividir um registro especial.

Embora seja inverno, a loira tem curtido a estação como se fosse verão e fez a temperatura subir ao exibir suas curvas em um vídeo.

Yasmin Brunet exibe curvas

Quem acompanha a ex-BBB sabe que ela costuma compartilhar registros do seu dia a dia e momentos de lazer nas redes sociais e, desta vez, não foi diferente. Aproveitando o clima da Copa do Mundo e vestindo as cores do Brasil, a modelo surgiu aplicando autobronzeador pelo corpo em uma publicação que chamou a atenção dos seguidores.

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Com os cabelos platinados soltos, ela levou os seguidores à loucura ao exibir suas curvas. "Bronze do Brasil", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Como era de se esperar, Yasmin Brunet recebeu uma enxurrada de comentários. Os fãs fizeram questão de elogiar a beleza da modelo. "A mais linda!", declarou uma seguidora. "Linda demaissss, aff, fala sério", escreveu outra. "Minha diva não promete, ela simplesmente entrega", destacou uma terceira.

Reprodução/Instagram/yasminbrunet

Yasmin Brunet exibe curvas com biquíni do Brasil

Yasmin Brunet fala sobre ETs

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Recentemente, a ex-BBBchamou a atenção nas redes sociais ao afirmar qu e extraterrestres vivem na Terra disfarçados de humanos. A declaração foi feita após viralizar uma publicação do influenciador Mayk Leão sobre supostos sinais estranhos filmados em um sítio localizado em Campo Largo, no Paraná.

Yasmin comentou o assunto por meio de uma publicação no X, em 2 de junho. A filha de Luiza Brunet disse acreditar que esses seres se passam por humanos e que já convivem com a população há muito tempo.

"Eles estão aqui há muito tempo, muito mesmo. Difícil falar sobre isso sem parecer doida", escreveu a famosa. "Realmente tem ETs fingindo que são pessoas. Eles são shapeshifters [capazes de mudar de forma]", acrescentou.

A modelo também afirmou acreditar no relato de Mayk Leão e revelou que já viu discos voadores em algumas ocasiões. Segundo ela, a experiência é incomum e, quando compartilha essas histórias, poucas pessoas acreditam.

"Vocês que estão perguntando sobre a filmagem do OVNI [objeto voador não identificado] no Paraná... Achei legal, mas acho comum hoje em dia. Quase todo mundo já viu OVNIs; eu mesma já vi três. O que acho surreal é quem, até hoje, não acredita", declarou.