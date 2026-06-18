Xuxa expõe verdade após décadas:

Por Sandra Cotrim Ribeiro/IG

Publicada em 18/06/2026 às 10h57

Xuxa Meneghel voltou a ficar entre os assuntos mais comentados do momento nesta quarta-feira (17), após comentar algumas das histórias e lendas urbanas que marcaram sua carreira.

Em conversa com Thais Fersoza, a loira abriu o coração e falou sobre o famoso boato de que teria um "pacto com o diabo".

Para quem não acompanhou, o conteúdo reuniu diversos momentos da conversa entre as duas, que são amigas há vários anos. Além disso, elas também falaram sobre os rumores que acompanharam suas carreiras ao longo das últimas décadas.

No canal do YouTube de Thais Fersoza, "Quem É Você Nesse Rolê", Xuxa Meneghel surpreendeu ao comentar, em tom descontraído, sobre a possibilidade de um encontro com extraterrestres. "Ser abduzida... Eu vou descer, vai ser uma loucura", declarou a eterna Rainha dos Baixinhos.

Como é de se imaginar, a declaração tirou a mulher de Michel Teló do prumo. "Gente! Eu não perco por nada!", disparou. Ainda durante a conversa, a loira também revelou uma curiosidade sobre sua relação com a música e explicou que não costuma cantar fora dos compromissos profissionais.

Reprodução/Youtube

Thais Fersoza e Xuxa Meneghel

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"Eu tenho um negócio que eu não gosto de cantar, eu não gosto nem de cantarolar. Eu fico só pensando: por que eu tô fazendo isso? Era para eu estar tentando aprender crochê para o meu neto que vai nascer", confessou Xuxa Meneghel, surpreendendo Thais Fersoza.

Em seguida, ela relembrou o volume de correspondências que recebia no auge da carreira. "Sabe que eu recebia 8 mil cartas por dia, por dia?", disse. "POR DIA!", acrescentou ao ver o choque da amiga.

Pacto com o diabo

Ainda que tudo isso tenha dado o que falar nas redes sociais, um dos trechos mais comentados da entrevista aconteceu quando a apresentadora falou sobre boatos envolvendo sua imagem pública.

Ao mencionar o assunto, Xuxa Meneghel rebateu diretamente uma antiga lenda urbana.

"Quando vejo as pessoas falando: 'Xuxa tem pacto com o Diabo', eu falo: 'Caraca, será que as pessoas dão tanto valor para o cara lá de baixo, achando que ele tem esse poder todo de me dar tudo isso que eu tenho?'. Estão tirando o poder dele [Deus]. Impossível ter tudo isso que eu tive, viver tudo o que eu vivi, não só neste país, mas em vários países", disse a loira.

"Isso é uma das coisas que mais me deixa chateada, quando falam: 'Ela tem pacto com o diabo'. Não, cara, eu não tenho. Não posso ter. Uma pessoa que tem tudo o que eu tenho não pode ter, não tem essa possibilidade. Não quer acreditar que eu sou a preferida do Cara lá de cima? Tudo bem, deixa só eu acreditar", acrescentou.

Na sequência, ela também comentou ter sido enganada por pessoas de sua confiança. Xuxa reconheceu que costumava acreditar plenamente em quem estava ao seu redor.

"Eu já fui muito enganada. Então, hoje, já é um pisar em ovos de um lado e do outro, entendeu? Não tem uma coisa relaxada, gostosa, porque, por muito tempo, eu fui vista como a galinha dos ovos de ouro e fui usada assim, fui enganada assim", confessou.

"Quando eu falo isso, as pessoas dizem: 'Ah, não é possível que ela não tenha visto'. Não tinha possibilidade de eu ler um contrato, entender o que eu estava lendo e assinar numa boa. Muitos contratos eu simplesmente assinava. E, se eu tivesse lido, não teria entendido do mesmo jeito, entendeu? Então, o que eu quero te dizer é que eu realmente precisava acreditar, confiar em alguém", pontuou.