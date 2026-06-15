Solenidade no IFRO Campus Guajará-Mirim celebra 10 anos de história com resgate de memórias

Por IFRO

Publicada em 15/06/2026 às 15h09

Na tarde da última quarta-feira, 10 de junho, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Guajará-Mirim, celebrou seu décimo aniversário de criação. A solenidade, realizada no Auditório do campus, reuniu servidores, estudantes, pioneiros e autoridades para comemorar uma década de dedicação ao ensino público, à pesquisa e à extensão na região de fronteira.

O evento foi marcado pelo resgate histórico e pelo reconhecimento daqueles que estruturaram as bases da instituição. Durante a cerimônia, foi exibido um vídeo institucional que narrou a trajetória do campus, revivendo momentos desde a doação do terreno, passando pelos desafios históricos da enchente de 2014, até a consolidação da unidade como um polo de transformação social.

A formação da mesa de honra da solenidade refletiu o compromisso institucional e a linha do tempo da gestão do campus. Estiveram presentes a Diretora-Geral da unidade, Elaine Oliveira Costa de Carvalho, e representando o Reitor do IFRO, Davys Sleman de Negreiros. Em um gesto de valorização da comunidade acadêmica, a mesa também contou com a participação do servidor mais antigo em exercício na unidade, José Jarlison dos Santos, e da aluna do primeiro curso do Campus Guajará-Mirim, Ana Caroline dos Santos Oliveira, representando os estudantes das turmas pioneiras.

Marcando a linha do tempo, os novos quadros oficiais com as fotografias do primeiro Diretor-Geral e da atual Diretora-Geral ficaram expostos e visíveis ao público durante a solenidade. Em breve eles serão fixados de forma permanente na parede do hall de entrada do campus, com a finalidade de eternizar a memória da gestão escolar.

Um dos momentos de grande destaque da tarde foi a homenagem prestada ao primeiro Diretor-Geral do Campus Guajará-Mirim, Vagner Schoaba. Embora não pudesse comparecer presencialmente, o gestor pioneiro participou ativamente de toda a solenidade por meio de videoconferência, acompanhando as homenagens e proferindo um discurso ao vivo transmitido no telão do auditório. Como símbolo de reconhecimento ao seu trabalho na organização da estrutura inicial do campus, o IFRO confeccionou uma Placa de Honraria. A homenagem física ocupou um lugar de destaque na mesa de autoridades durante o evento e será entregue posteriormente ao docente.

Em um gesto de profunda gratidão, a Coordenadora de Comunicação e Eventos, Stefhany Melo, fez uso da palavra para prestar uma homenagem surpresa à atual Diretora-Geral, Elaine Carvalho. Em seu discurso, a servidora relembrou a trajetória da gestora na unidade, onde se integrou em 2017 e assumiu a Direção-Geral ininterruptamente a partir de 2018, liderando com compromisso a organização administrativa e pedagógica do campus em sua fase de implantação, em uma gestão que se estende até 2027.

Sob os aplausos do público, a Diretora Elaine Carvalho e o Assessor Davys Sleman foram convidados à frente para a entrega de uma placa de homenagem. O gesto materializou o reconhecimento de toda a comunidade acadêmica pelo empenho, dedicação à gestão e pela trajetória de 28 anos da Professora Elaine dedicados à educação.

Em seu pronunciamento, visivelmente comovida, a Diretora-Geral expressou o seu profundo agradecimento a todos os servidores, colaboradores e estudantes que dedicaram seus esforços para que o IFRO alcançasse esse marco. A gestora enfatizou que o alicerce construído no passado serve como combustível para os avanços contínuos no presente e no futuro da educação técnica e tecnológica na região.

Ao final do evento, o sentimento geral foi resumido na premissa que guiou toda a celebração: uma instituição não se constrói sozinha. “O IFRO Campus Guajará-Mirim conquista sua primeira década com o orgulho de sua história e a certeza de sua missão transformadora na Amazônia”, afirmaram os organizadores da solenidade.