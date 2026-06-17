Sílvia Cristina afirma que sua pré-candidatura ao Senado tem se fortalecido com o apoio popular

Por Assessoria

Publicada em 17/06/2026 às 13h40

A pré-candidata ao Senado Sílvia Cristina afirmou que seu nome tem se fortalecido, graças ao amplo apoio popular que recebe em todas as regiões de Rondônia. Para ela, essas manifestações espontâneas de apoio são um reconhecimento pela sua atuação parlamentar, pelas entregas que promove e por sempre estar acessível às pessoas.

“Em todos os lugares que vou, é sempre marcante as manifestações de apoio e de carinho que recebo de pessoas do povo. Gente simples, que nos procura para reconhecer nosso trabalho e expressar apoio a nossa pré-candidatura ao Senado. Isso é um grande estimulo para seguirmos com nosso trabalho”, relatou ela.

Sílvia Cristina tem realizado agendas na capital e no interior, reforçando as parcerias com lideranças e fortalecendo a sua pré-candidatura, com diálogo aberto em todas as regiões do Estado. Nesta semana, ela iniciou uma série de atividades na região da BR-429, começando por Costa Marques, na terça-feira (16) e depois passando por São Francisco do Guaporé, nesta quarta-feira (17).

“Gosto mesmo é de percorrer os municípios, dialogando com a população e lideranças, escutando as pessoas e acolhendo demandas, olhando no olho. Temos assegurado um fortalecimento de nossa pré-candidatura ao Senado, recebendo adesões e apoios em todos os cantos de Rondônia”, completou.

Nessas andanças, Sílvia tem conversado com prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças políticas, empresariais e de outros segmentos, que estão interessadas em conhecer melhor a sua pré-candidatura.