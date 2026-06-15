SEMOD avança com operação Tapa-Buracos nas principais vias do município

Por Assessoria

Publicada em 15/06/2026 às 08h46

Na manhã deste sábado, a Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano (SEMOD), realizou mais uma etapa da Operação Tapa-Buracos nas principais ruas do município.

Os serviços têm como objetivo melhorar as condições de trafegabilidade, proporcionando mais segurança e conforto para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. As ações seguem um cronograma de trabalho e acontecem conforme a disponibilidade de material fornecido pela usina.

A Administração Municipal destaca que os investimentos na infraestrutura urbana continuam sendo prioridade. Em breve, o município contará com uma usina própria de produção de massa asfáltica, o que permitirá ampliar e tornar constantes os serviços de recuperação das vias públicas.

A Prefeitura segue trabalhando para garantir uma cidade mais organizada, segura e preparada para atender às necessidades da população.