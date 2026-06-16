SEMFAZ realizando atendimento no Tudo Aqui no Guichê 36 ofertando mais comodidade e praticidade à população

Precisa resolver assuntos relacionados à Fazenda Municipal?A equipe da SEMFAZ está atendendo você no Tudo Aqui, Guichê 36, com mais comodidade e praticidade para acessar os serviços da Prefeitura de Ji-Paraná.
Atendimento de segunda a sexta-feira
Das 7h às 13h30
Serviços disponíveis:
• Emissão de IPTU
• Parcelamento de débitos
• Emissão de Nota Fiscal (NF)
Nosso compromisso é facilitar o acesso aos serviços públicos e oferecer mais agilidade no atendimento à população.
Procure a equipe da Secretaria Municipal da Fazenda no Tudo Aqui e conte conosco!
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