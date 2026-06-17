Semed orienta pais e responsável a manter frequência nas escolas

Por Jairo Ardull

Publicada em 17/06/2026 às 08h33

A Prefeitura de Ji-Paraná, recorrendo a medidas da Secretaria Municipal de Educação (Semed), orienta pais (responsáveis) e estudantes sobre manter a frequência diária para evitar déficit no aprendizado e prevenir a evasão escolar. Segundo a pasta, a etapa inicial é de instrução para que medidas punitivas não sejam adotadas.

De acordo com o titular da Semed, Robson Casula, trata-se de um movimento de conscientização, já que faltas recorrentes foram identificadas. “Temos a responsabilidade de oferecer o ensino aos nossos estudantes, mas também de cuidar que eles estejam na sala de aula todos os dias, junto com os pais ou responsáveis”, admitiu.

Robson Casula explicou que a notificação dos pais é a primeira etapa do processo, após a confirmação das faltas do estudante, sem justificativa. “Precisamos saber o que está acontecendo com o aluno para que ele falte às aulas, para tomarmos providências, se for de nossa competência”, frisou.

O secretário acrescentou que não havendo resposta às notificações das unidades de ensino é acionado o Busca Ativa Escolar. Este programa do governo federal ajuda na identificação, registro, controle e acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão.

O Busca Ativa Escolar reúne profissionais das áreas de educação, saúde, assistência Social para formar uma rede de proteção ao estudante. Nele, há identificação de uma criança ou adolescente fora da escola ou em risco de abandono, até a tomada de providências que retornem com o aluno à sala de aula.

“O desfecho deste processo é a denúncia ao Conselho Tutelar, mas isso seria o último recurso. Estamos nos antecipando com orientações aos pais para que os filhos não deixem de ir à escola. E, quando for o caso [situações graves], procurem os diretores, professores ou a própria Semed para que possamos ajudar neste processo”, assegurou.