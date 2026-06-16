Samuel Costa quer criar o Mais Médicos Estadual e descentralizar a saúde em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 16/06/2026 às 09h15

Durante entrevista ao programa "A hora do Povo", apresentado pelo radialista Edson dos Anjos na Rádio Rondônia 93.3 FM, em rede estadual, o pré-candidato ao Governo de Rondônia pelo PSB, Samuel Costa, afirmou que pretende implementar, em parceria com o Governo Federal, uma força-tarefa para reduzir o sofrimento da população que aguarda por cirurgias eletivas, exames médicos e laboratoriais no estado.

Assista a entrevista completa: http://https://www.facebook.com/RedeRondoniadeRadios/videos/1035007612431952/

Segundo Costa, a proposta é atacar diretamente um dos principais gargalos da saúde pública rondoniense, diminuindo as longas filas de espera e ampliando o acesso aos serviços especializados. Entre as medidas anunciadas está a criação de um programa inspirado no Mais Médicos, porém estruturado em âmbito estadual para reforçar o atendimento nas diferentes regiões de Rondônia.

O pré-candidato também defendeu a terceirização das atividades-meio da saúde, com o objetivo de aumentar a eficiência administrativa, ao mesmo tempo em que garantirá a realização de concursos públicos regionalizados para as atividades-fim. De acordo com ele, a iniciativa permitirá a descentralização dos serviços, fortalecendo as unidades de saúde no interior e proporcionando maior agilidade no sistema de regulação.

“Vamos criar uma estrutura capaz de levar profissionais para todas as regiões do estado, reduzindo a burocracia e aproximando a saúde de quem mais precisa”, destacou.

Ao encerrar a entrevista, Samuel Costa afirmou que pretende enfrentar problemas históricos da saúde pública com decisões consideradas ousadas. “Tenho coragem de fazer o que ninguém fez. Em dois anos entrego o novo Hospital João Paulo II. Sou filho de Rondônia e não aceito que o meu povo padeça e morra à míngua sem o mínimo de dignidade”, declarou.

As propostas apresentadas pelo pré-candidato colocam a saúde como uma das prioridades de sua plataforma, com foco na redução das filas, valorização dos profissionais, descentralização do atendimento e ampliação da capacidade hospitalar do estado.