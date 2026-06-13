Rita Guedes diz que foi perseguida por fã alucinado

Por IG

Publicada em 13/06/2026 às 10h25

A atriz Rita Guedes, de 54 anos, contou que tomou uma medida protetiva contra um fã que começou a persegui-la. Tudo foi revelado pela famosa em entrevista ao The Noite, comandado por Danilo Gentili, no SBT.

Indagada pelo apresentador da emissora da Anhanguera sobre fãs ditos como "malucos", Rita Guedes não teve rodeios e comentou sobre o assunto: "Tive alguns e teve um que eu precisei pedir medida protetiva", disse Rita Guedes sobre a situação delicada que acabou passando.

"Ele pirou muito nos personagens, me via muito naqueles personagens. Chegou a comprar meu carro, quando eu estava vendendo. Teve um dia em que eu entrei na garagem do meu prédio e ele estava lá, conseguiu quebrar a segurança e entrar", pontuou a famosa sobre o assunto, deixando a todos perplexos.

Falava que eu era a mulher dele no astral, que a gente tinha que ficar junto, que a nossa história era junto. Me dava muitos presentes, escrevia cartas.Rita Guedes

Rita ainda enfatizou que até sua família foi colocada em risco no meio dessa perseguição toda. Que o fã alucinado chegou até a conseguir o endereço dos seus pais, fato este que a deixou em pânico com toda essa situação.

"Ele achou o endereço dos meus pais em Catanduva. Eles não sabiam quem era, mas minha mãe conhecia por alto a história", revelou a atriz no talk-show da emissora da Anhanguera em entrevista ao apresentador Danilo Gentili.

Trajetória de Rita Guedes?

Rita Guedes é uma atriz bastante versátil e famosa por papéis de sucesso na TV, cinema e teatro. Iniciou sua carreira nos palcos na adolescência. No mundo das novelas, começou em Despedida de Solteiro (1992), na TV Globo, fazendo várias novelas em diversas emissoras.

Ganhou aclamação nacional em tramas como Olho no Olho (1993), Irmãos Coragem (1995), Quem é Você? (1996) e Uga Uga (2000). Dentre suas personagens mais queridas está a Kátia, uma mulher muito ambiciosa e uma espécie de vilã em Alma Gêmea (2005).

Fez outros folhetins como Eterna Magia (2007), Flor do Caribe (2013) e em séries como 1 Contra Todos (2017), da Fox Brasil, e Arcando Renegado (2020), do Globoplay, além de diversos outros trabalhos, fazendo bastante sucesso.