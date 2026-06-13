Diretor de

Por CINE POP

Publicada em 13/06/2026 às 10h29

O cineasta Gore Verbinski, amplamente conhecido por seu trabalho na direção da franquia ‘Piratas do Caribe’, comentou recentemente sobre o crescente uso da inteligência artificial na indústria audiovisual e os desafios de identificar essa tecnologia nos filmes à medida que ela evolui de forma acelerada.

De acordo com informações da Variety, durante sua participação no Festival de Cinema de Taormina, o diretor foi questionado sobre os impactos da IA no cinema e fez um alerta prático ao afirmar que “Hoje você precisa marcar uma caixa dizendo que nenhum tipo de IA foi usado no seu filme, e isso vai se tornar muito complicado em breve.”

Segundo Verbinski, o debate atual é complexo e vai muito além das discussões recentes, exigindo uma análise histórica das ferramentas digitais.

“Você teria que voltar 20 anos. Tecnicamente, a inteligência artificial já era usada para correção de cor, ferramentas de nitidez e outros processos. Essas tecnologias existem há décadas. Talvez precisemos de um sistema de classificação. Se você usar IA para escrever um roteiro, recebe uma nota F. O que as pessoas mais temem é a falta de transparência. Elas têm medo de não saber o que é real e o que não é”, acrescentou.

Apesar das ressalvas, o cineasta explicou que não se considera um purista e acredita que a questão não deve ser vista apenas em preto e branco. Para ele, há cenários em que o recurso pode ser válido se usado de forma ética.

“Se um cineasta independente não tivesse orçamento para criar uma determinada sequência que fosse essencial para a metáfora emocional da história, eu acho que tudo bem usar IA. Mas é preciso ser absolutamente transparente sobre como ela foi utilizada. Eu jamais a colocaria à frente da narrativa”, destacou.

Por outro lado, outra grande preocupação demonstrada pelo diretor envolve o impacto da automação nos cargos de entrada da indústria e no desenvolvimento de novos talentos de Hollywood.

“A perda do aprendizado prático é uma grande preocupação. Isso está acontecendo em escritórios de advocacia e em diversos setores. Também vai acontecer no cinema”, alertou.

Ele ainda acrescentou que “Acho que o caminho para os jovens cineastas será transformado para sempre. Quanto mais você faz, mais aprende. Vamos ver cada vez mais criadores de conteúdo vindos do YouTube, de curtas-metragens e de narrativas geradas por IA. Quando a indústria começar a procurar esses novos contadores de histórias, será interessante descobrir: estamos contratando alguém realmente talentoso ou alguém que apenas encontrou uma forma de trapacear?”.

Lembrando que seu longa mias recente é ‘Boa Sorte, Divirta-se, Não Morra’.

Crítica | ‘Boa Sorte, Divirta-se, Não Morra’ é um dos melhores e mais INSANOS filmes do ano

A trama acompanha um homem do futuro que volta para a Los Angeles dos dias atuais. Lá, ele visita um restaurante e recruta um grupo aparentemente sem quaisquer conexões de clientes para unirem-se a ele em uma aventura para salvar o mundo.

Gore Verbinski (‘Piratas do Caribe’) é responsável pela direção.

Matthew Robinson (‘Amor e Monstros’) assina o roteiro.

Sam Rockwell, Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz e Juno Temple estrelam o longa-metragem.