Nattan desabafa sobre corte de cabelo:

Por IG

Publicada em 13/06/2026 às 10h33

Nattan contou que se arrependeu de uma mudança que fez em seu visual. Ao inovar, ele deixou de lado o cabelo longo do Carnaval de 2026 Na época, ele teve o cabelo cortado por Neymar, passando a adotar a cabeça raspada, o que não lhe agradou.

Mudei e me arrependi. Pode escrever em maiúsculo. Eu estou na minha cama usando boné. Minha identidade era muito forte com o meu cabelo. Eu sempre achei que era bonito, mas, quando o cabelo foi embora, eu olhei e pensei: 'O bonito era o cabelo, não era eu.Nattan

"Cortamos numa ação de Carnaval, foi legal na época, mas eu não sabia que ia demorar tanto para crescer de volta. Fico vendo vídeos do meu cabelo grande com saudade. Me arrependi de ter cortado. Quando deixar o cabelo crescer de novo, ainda quero manter a barba, mas bem baixinha, bem discreta. Não quero ficar com cara de homem das cavernas. Tem que ter equilíbrio", revelou à Quem.

Nattan contou que está bem na moda e que seu personal stylist ficou irado com ele porque ele ainda não se entende muito. No entanto, o esposo de Rafa Kalimann afirmou que confia bastante no trabalho dele.

"Estou bem com a moda. Tenho o Thico, que é meu stylist, e ele fica doido comigo porque eu ainda não entendo muito. Mas eu confio nele. Acho importante se aprofundar no mundo da moda e influenciar pessoas por meio dela também", contou o artista.

Para curtir o São João, Nattan promete um visual arrojadíssimo: "Para o São João, queremos criar uma identidade que modernize o visual típico da festa sem perder as raízes nordestinas".

Crise com Rafa Kalimann

Recentemente, Nattan voltou a se pronunciar sobre a recente polêmica envolvendo Rafa Kalimann, mãe da pequena Zuza. Durante o lançamento de uma ação comercial na terça-feira (9), o cantor abriu o jogo sobre os desafios enfrentados na relação e negou os rumores de que o relacionamento teria chegado ao fim.

Em conversa com a imprensa, o artista destacou que dificuldades fazem parte da rotina de qualquer casal e afirmou que o mais importante é saber superar os momentos delicados.

"Eu acho que todas as famílias vão passar por vários buracos, várias dificuldades, né? Acho que o importante é saber bem passar por cima desses problemas", declarou.

Acho que todas as famílias vão ter vários problemas. Não é o primeiro, não vai ser o último e a gente sempre vai permanecer forte e passar por cima deles.Nattan

O desabafo de Nattan acontece cerca de um mês após uma polêmica envolvendo Rafa Kalimann ganhar repercussão nas redes sociais. Na ocasião, trechos da série documental "Tempo para Amar " viralizaram ao mostrar a influenciadora relatando os momentos difíceis que enfrentou durante a reta final da gravidez.