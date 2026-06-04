Rafa Kalimann curte férias em resort de luxo no Ceará ao lado de Nattan e da filha

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/06/2026 às 10h02

Dias após compartilhar momentos da rotina familiar nas redes sociais, Rafa Kalimann chamou a atenção dos seguidores ao publicar novos registros de sua viagem pelo litoral cearense. A apresentadora está hospedada em Cumbuco, na Região Metropolitana de Fortaleza, onde aproveita alguns dias de descanso ao lado do cantor Nattan e da filha do casal, Zuza, de cinco meses.

As imagens divulgadas nesta quarta-feira (3) mostram Rafa curtindo o clima ensolarado da praia. Os registros rapidamente repercutiram entre os fãs, que elogiaram a apresentadora nos comentários da publicação.

A viagem faz parte de um costume adotado pela família, segundo a própria influenciadora revelou em seus stories. Rafa afirmou que ela e Nattan procuram organizar a agenda para conhecer diferentes lugares sempre que possível e criar novas experiências juntos.

“A gente viaja muito e faz o possível para se organizar e conhecer um lugar novo”, contou aos seguidores.

Apesar da pouca idade, Zuza já acumula experiências de viagem ao lado dos pais. Antes da passagem pelo Ceará, a família esteve em Portugal, em mais um passeio realizado em conjunto.

Para a hospedagem, o casal escolheu o Mana Cumbuco Hotel, empreendimento de alto padrão localizado no litoral cearense. O resort tem atraído visitantes em busca de privacidade e conforto e oferece acomodações cujas diárias podem ultrapassar R$ 4 mil, dependendo da categoria e do período da estadia.