Projeto Estudante Monitor amplia preparação para o Enem com aulão de Ciências Humanas em Ariquemes

Por Isabelly Rodrigues

Publicada em 13/06/2026 às 08h50

Um aulão de Ciências Humanas voltado à preparação de estudantes da rede estadual para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 foi promovido pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) na quinta-feira (11), em Ariquemes. A ação integrou as atividades do Programa Avança Rondônia (Proar) e do Projeto Estudante Monitor, que incentiva a aprendizagem colaborativa e o protagonismo estudantil. A atividade reuniu cerca de 180 estudantes dos 2º e 3º anos do ensino médio de escolas estaduais da região.

Durante o encontro, os participantes tiveram acesso a orientações sobre competências e habilidades exigidas no Enem, além de estratégias de estudo e resolução de questões relacionadas à área de Ciências Humanas. A programação também contou com momentos de integração e compartilhamento de experiências desenvolvidas nas unidades escolares.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as oportunidades de aprendizagem contribuem para o desenvolvimento educacional dos estudantes. “Estamos fortalecendo iniciativas que incentivam o protagonismo dos jovens e ampliam a preparação para avaliações importantes, como o Enem, criando condições para que mais estudantes alcancem seus objetivos acadêmicos e profissionais’’, evindenciou.

A atividade reuniu cerca de 180 estudantes dos 2º e 3º anos do ensino médio de escolas estaduais da região

O titular da Seduc, Massud Badra, ressaltou que a iniciativa intensifica as estratégias adotadas pela rede estadual para apoiar o desempenho dos estudantes em avaliações externas. “A preparação para o Enem exige dedicação, planejamento e acesso a oportunidades de aprendizagem qualificadas. O Projeto Estudante Monitor contribui nesse processo ao estimular o protagonismo estudantil, a colaboração entre os alunos e o aprofundamento dos conhecimentos trabalhados em sala de aula.”

BOAS PRÁTICAS

A iniciativa contou com a participação de professores da rede estadual que trabalharam conteúdos de História e Geografia alinhados à Matriz de Referência do Enem. Além da revisão dos conteúdos, os estudantes tiveram acesso à apresentação de boas práticas desenvolvidas por participantes do Projeto Estudante Monitor, reforçando a importância da colaboração entre os alunos e da construção coletiva do conhecimento nas escolas estaduais.