Prefeitura segue executando ações de recuperação das estradas vicinais do município

Por Assessoria

Publicada em 18/06/2026 às 15h20

A Prefeitura de Pimenta Bueno segue executando ações de recuperação das estradas vicinais do município, com o objetivo de melhorar as condições de trafegabilidade para produtores rurais, moradores e usuários das vias da zona rural.

Os trabalhos contam com recursos próprios da Prefeitura e também com emenda parlamentar do Dep. Est. Marcelo Cruz, de aproximadamente R$ 2 milhões destinada ao município, ampliando a capacidade de investimento nas ações de manutenção e recuperação da malha viária rural.

A recuperação das estradas integra o planejamento de infraestrutura desenvolvido pela administração municipal, buscando garantir melhores condições de deslocamento, fortalecer o escoamento da produção agrícola, assegurar o transporte escolar e facilitar o acesso das comunidades rurais aos serviços essenciais.

Os investimentos reforçam o compromisso da Prefeitura de Pimenta Bueno com a manutenção das vias rurais e com a melhoria dos serviços oferecidos à população que vive e trabalha no campo.

As ações contribuem diretamente para o desenvolvimento econômico do município, promovendo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para os moradores da zona rural.