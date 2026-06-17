Prefeitura realizará uma ação especial de adoção responsável de cães e gatos e vacinação antirrábica gratuita

Um novo amigo pode estar esperando por você! De 18 a 20 de junho, durante o GIMA na Praça, a Prefeitura de Ariquemes por meio do Departamento de Bem-Estar Animal, realizará uma ação especial de adoção responsável de cães e gatos e vacinação antirrábica gratuita.
Adotar um animal é um gesto de amor que transforma vidas. E manter a vacinação em dia é essencial para garantir a saúde e o bem-estar dos nossos pets.
Local: Praça Padre Zezão
Data: 18 a 20 de junho
Adoção de cães e gatos
Vacinação antirrábica gratuita
Incentivo à adoção responsável
Participe, cuide do seu pet e ajude a construir uma cidade cada vez mais amiga dos animais.
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