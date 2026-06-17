Prefeitura realizará uma ação especial de adoção responsável de cães e gatos e vacinação antirrábica gratuita

Por Assessoria

Publicada em 17/06/2026 às 11h10

Um novo amigo pode estar esperando por você! De 18 a 20 de junho, durante o GIMA na Praça, a Prefeitura de Ariquemes por meio do Departamento de Bem-Estar Animal, realizará uma ação especial de adoção responsável de cães e gatos e vacinação antirrábica gratuita.

Adotar um animal é um gesto de amor que transforma vidas. E manter a vacinação em dia é essencial para garantir a saúde e o bem-estar dos nossos pets.

Local: Praça Padre Zezão

Data: 18 a 20 de junho

Adoção de cães e gatos

Vacinação antirrábica gratuita

Incentivo à adoção responsável

Participe, cuide do seu pet e ajude a construir uma cidade cada vez mais amiga dos animais.