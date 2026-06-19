Prefeitura inicia preparativos para a relaização do 2º Concurso do Melhor Café de Espigão do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 19/06/2026 às 09h04

Começou a Semana de Degustação dos Melhores Cafés de Espigão d’Oeste! A SEMADER deu início à Semana de Degustação dos cafés premiados no 2º Concurso do Melhor Café de Espigão d’Oeste.

Durante os próximos dias, a população poderá conhecer e saborear os cinco cafés vencedores do concurso em estabelecimentos parceiros da cidade. A iniciativa valoriza o trabalho dos nossos produtores, aproxima o consumidor da produção local e fortalece a cafeicultura, uma das grandes riquezas do nosso município.

Acompanhe nossas redes sociais para conferir o cronograma dos locais participantes e venha viver essa experiência, conhecendo de perto a qualidade dos melhores cafés produzidos em Espigão d’Oeste.

Valorizar o café de Espigão d’Oeste é fortalecer quem produz e impulsionar o desenvolvimento da nossa economia.