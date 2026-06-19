Prefeitura de Vilhena lança programas voltados ao fortalecimento da produção rural neste sábado, 20

Por Assessoria

Publicada em 19/06/2026 às 08h53

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), realiza neste sábado, 20, às 9h, o lançamento do Programa Porteira Adentro e do Programa de Transporte de Calcário (PROCAL) em mais uma região rural do município.

Desta vez, o evento será realizado na Associação de Ajuda Mútua dos Pequenos Produtores Rurais da Cascalheira (AMPCA), localizada na Linha 155, km 14, no setor Cascalheira.

As iniciativas têm como objetivo fortalecer a agricultura no município, oferecendo suporte direto aos produtores rurais e incentivando o aumento da produtividade no campo.

A administração municipal convida produtores, lideranças e a comunidade em geral para acompanhar o lançamento dos programas.