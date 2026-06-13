Prefeitura de Jaru divulga resultado final dos empreendedores credenciados para o 7º Festival Gastronômico

Por Assessoria

Publicada em 13/06/2026 às 08h56

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt, divulgou nesta sexta-feira (12) o resultado final dos empreendedores credenciados para participar do 7º Festival Gastronômico, que acontecerá nos dias 10 e 11 de julho.

Além de comercializarem pratos que já são parte de seus cardápios, os participantes também deverão apresentar uma receita inédita durante o Concurso Gastronômico, etapa que antecede a realização do festival e tem como objetivo valorizar a criatividade, a inovação e os sabores da culinária local.

CLIQUE NO LINK E CONFIRA A LISTA FINAL DOS EMPREENDEDORES CREDENCIADOS https://jaru.ro.gov.br/media- wp/2026/06/RESULTADO-FINAL-7o- FESTIVAL-GASTRONOMICO-DE-JARU- 2026.pdf