Prefeitura de Cacoal convida população para audiência pública da LDO e LOA 2027

Por Assessoria

Publicada em 18/06/2026 às 09h44

A Prefeitura Municipal de Cacoal, por meio do prefeito Tony Pablo de Castro Chaves e da Secretaria Municipal de Planejamento — SEMPLAN, convida a população, representantes de entidades, lideranças comunitárias, servidores públicos e demais interessados para participarem da 1ª Audiência Pública Municipal destinada à construção da Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO e da Lei Orçamentária Anual — LOA, referentes ao exercício de 2027.

O encontro será realizado no dia *23 de junho de 2026, terça-feira, às 9h*, no Plenário do Palácio Catarino Cardoso dos Santos, sede da Câmara Municipal de Cacoal, localizada na Rua Presidente Médici, nº 1849, Bairro Jardim Clodoaldo. A audiência também será transmitida ao vivo pelo canal oficial da Câmara Municipal de Cacoal no YouTube, ampliando o acesso da população ao debate público.

Durante a audiência, será realizado o lançamento oficial do *Portal de Consulta Pública*, uma ferramenta criada para permitir que os cidadãos apresentem sugestões, registrem propostas e contribuam diretamente com a definição das prioridades e investimentos do município para o ano de 2027.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece as metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício seguinte. Já a Lei Orçamentária Anual define a previsão de receitas e a aplicação dos recursos públicos em áreas essenciais, como saúde, educação, infraestrutura, assistência social, desenvolvimento econômico, cultura, esporte e demais políticas públicas.

De acordo com a Prefeitura, a participação popular é fundamental para garantir um planejamento público mais transparente, democrático e alinhado às reais necessidades da comunidade. A audiência pública é um importante instrumento de escuta social, permitindo que a população contribua com ideias e ajude a indicar quais ações devem ser priorizadas pelo município.

A Administração Municipal reforça que a presença da sociedade é essencial para a construção coletiva do futuro de Cacoal. Cada sugestão poderá colaborar para o fortalecimento das políticas públicas e para a definição dos investimentos que irão promover o desenvolvimento da cidade.

Detalhes

Evento: 1ª Audiência Pública Municipal da LDO e LOA 2027

Data: 23 de junho de 2026, terça-feira

Horário: 9h

Local: Plenário do Palácio Catarino Cardoso dos Santos — Câmara Municipal de Cacoal

Endereço: Rua Presidente Médici, nº 1849, Bairro Jardim Clodoaldo

Transmissão: Canal oficial da Câmara Municipal de Cacoal no YouTube